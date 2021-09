Nathalia Sánchez révèle les détails d’EXATLON 5 USA :

Nathalia Sanchez / Exatlon États-Unis / Instagram Nathalia Sanchez, Exatlon États-Unis

Au cours de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, il y avait des visages emblématiques qui ont captivé tout le monde non seulement par leurs compétences sportives, mais aussi par leurs bonnes vibrations et leur personnalité. L’une d’elles est Nathalia Sánchez. L’athlète colombien est arrivé à Exatlon et avançait solidement jusqu’à atteindre le match final et faire partie de ces quatre guerriers qui seraient plus proches du trophée tant convoité.

Nathalia a vécu une journée de crise cardiaque contre Ana María Parra, où après une blessure inattendue à Ana, Nathalia faisait face à l’épisode final, pour affronter l’une des femmes les plus fortes de la compétition, Norma Palafox, qui a remporté une édition qui a couronné deux lauréats pour la première fois, un homme et une femme.

Depuis que Nathalia a quitté Exatlon États-Unis, avec la sincérité qui la caractérise, elle n’a cessé de raconter en détail son expérience dans “la compétition la plus féroce de la planète”, et de se remémorer les meilleurs moments d’avoir partagé avec d’autres athlètes une situation aussi importante .

À travers une session de questions-réponses sur son profil Instagram, Nathalia a révélé plus de détails sur tout ce qu’elle a vécu au sein d’Exatlon États-Unis, et comment elle se souvient de son temps comme l’un des moments les plus mémorables de sa vie.

Parmi tout ce que Nathalia Sánchez a raconté sur son séjour à Exatlon États-Unis, nous avons sauvé les éléments suivants :

Il a dit qu’il aimait la mer et qu’il adorait faire beaucoup de tourisme dans des îles ou des plages comme Porto Rico, et qu’il envisageait de visiter la Jamaïque parce qu’il n’y était jamais allé. Elle espère rencontrer prochainement deux de ses collègues d’Exatlon États-Unis : Viviana Michel et Norma Palafox. Elle a révélé que ce t-shirt qu’elle portait au spectacle avec le drapeau portoricain lui rappelait l’affection des habitants de l’île, y compris son petit ami, qui est portoricain. Il a assuré qu’en coulisses il y a une équipe technique qui collabore avec tout et que tout le monde a fini par beaucoup aimer. Il a déjà commencé sa pratique médicale pour obtenir son diplôme et est actuellement au Panama. Elle a confirmé que janvier 2022 est la prochaine saison et qu’elle n’en fera pas partie. Il n’a pas pu voir son ancien partenaire Kelvin Noe Renteria dans l’autre émission de téléréalité de Telemundo, La Casa de los Famosos. Elle a assuré qu’à l’avenir, elle souhaitait se consacrer à ce qu’elle aime, être entraîneure dans un gymnase et exercer sa carrière en nutrition sportive, surtout maintenant qu’elle est sur le point d’obtenir son diplôme. Quelque chose d’important qu’il a révélé est qu’en entrant dans Exatlon États-Unis, les athlètes ne choisissent pas l’équipe à laquelle ils appartiennent, mais plutôt celle-ci leur est attribuée. Il a dit que ce qu’il aimait le plus dans le fait de faire partie d’Exatlon États-Unis, c’était de partager avec des gens formidables et pas seulement des collègues, mais aussi l’équipe technique et la production. Il a également indiqué que les samedis alors qu’ils étaient en République dominicaine et que c’était le seul jour de congé, ils s’entraînaient et dormaient pour reprendre des forces.

