Nathalie Emmanuel révèle comment devenir nue sur Game Of Thrones a conduit à des problèmes plus tard

Mais Emmanuel a expliqué comment elle a appris non seulement à dire non et à prendre soin de ses besoins, mais aussi à repousser ces attentes, surtout lorsqu’il s’agissait d’un rôle qu’elle voulait vraiment. Elle a parlé d’être en mesure d’exprimer ce qu’elle était prête à faire avec les créatifs de ces projets et de voir si un accord plus réaliste et conforme à ses souhaits pouvait être conclu. Et, heureusement, être à la fois capable et très désireux de refuser une partie lorsqu’une telle négociation ne fonctionne pas, s’est bien passé pour Emmanuel. Elle continua et dit :