Nathan Chen remporte la médaille d’or au championnat du monde de patinage

27/03/2021 à 17:38 CET

.

L’Américain Nathan Chen réalisé ce samedi à Stockholm son ttroisième titre consécutif de champion du monde de patinage artistique après être revenu dans le programme libre de la troisième place qu’il occupait dans le court métrage.

Chen, 21 ans, a été le meilleur de la finale, au cours de laquelle il s’est étonné avec jusqu’à cinq sauts quadruples et a terminé premier avec 328,00 points devant trois Japonais: Yuma kagiyama (291,77), 17 ans; Yuzuru hanyu (289.18), champion en 2017 et qui a mené le général après le programme court; Oui Shoma One (277,44), qui était finaliste en 2017 et 2018 et a été laissé à l’écart des métaux.

Le patineur de Salt Lake City a donné à l’Amérique son vingt-sixième médaille d’or dans la compétition individuelle d’une Coupe du monde.