Nathan Fillion a 50 ans et fait toujours de l’action sur la recrue, admet à quelle fréquence il utilise un double cascadeur

Spoilers à venir pour la première de la saison 4 de La recrue, “La vie et la mort”.

La saison 4 de la recrue est enfin diffusée, et comme il s’agit d’une procédure policière, il y a beaucoup d’émotions et d’action à faire. Dans la série, si vous n’êtes pas familier avec le concept, Nathan Fillion incarne John Nolan, un flic débutant qui a rejoint le jeu un peu tard. Avec Fillion ayant 50 ans, on pourrait penser qu’il serait sur le point de faire des cascades d’action dans une émission comme The Rookie, mais il est toujours aussi fort. Cependant, l’acteur a révélé à quelle fréquence il utilise un cascadeur.