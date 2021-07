L’expansion de Medicaid ne fournit pas seulement une assurance maladie à plus de personnes – elle semble réduire considérablement la dette médicale, selon une nouvelle étude. L’Affordable Care Act a offert aux États une énorme infusion de fonds fédéraux pour étendre l’admissibilité à Medicaid aux adultes à faible revenu, et environ 30 États ont pris […] More