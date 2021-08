Nathan Fillion met tous ses précédents personnages de James Gunn dans une escouade suicide imaginaire, et c’est glorieux

À mon grand étonnement, comme capturé dans la vidéo ci-dessus, Nathan Fillion a rapidement su la réponse à ces questions lorsque je les lui ai posées au milieu de la journée de presse virtuelle pour The Suicide Squad. Au cours d’une interview où Fillion était jumelé avec les co-stars Flula Borg et Jai Courtney, j’ai demandé qui parmi ses personnages dans Slither, Super, Guardians of the Galaxy et le nouveau film DC survivrait dans une mission secrète pour sauver le monde, et sa réponse est venue avec étonnamment peu d’hésitation :