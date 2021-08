in

Une autre semaine chargée à Oxford United touche à sa fin. Il y a eu plus de matchs amicaux de pré-saison, une mise à jour de prise de contrôle et de nombreuses nouvelles sur les transferts, Nathan Holland et Gavin Whyte devenant les derniers joueurs à rejoindre le club.

Tour d’horizon hebdomadaire d’Oxford United : Nathan Holland et Gavin Whyte reviennent au club

Deux nuls 2-2 contre le chic

Mercredi après-midi, des matchs amicaux de pré-saison simultanés ont eu lieu contre Peterborough United sur le terrain d’entraînement d’Oxford United.

C’était le premier match de pré-saison pour plusieurs joueurs, dont Elliott Moore, Cameron Brannagan et Ryan Williams, qui ont été contraints de s’isoler la semaine précédente.

Le premier pas comprenait Jack Stevens dans le but, les débuts de Steve Seddon à l’arrière gauche et Matty Taylor en tête. Cependant, c’est l’arrière droit Anthony Forde qui a ouvert le score sur un coup franc direct.

Quelques instants plus tard, Dan Agyei a marqué un brillant but en solo à distance alors que les hôtes semblaient contrôler.

Mais après la pause, Posh a réduit le déficit grâce à Joe Ward avant que les visiteurs n’égalisent à seulement cinq minutes de la fin.

Le deuxième lancer mettait en vedette Simon Eastwood dans le but, Joel Cooper au milieu de terrain et Sam Winnall en attaque. Posh a pris les devants mais Oxford a égalisé après une demi-heure lorsque Mark Sykes s’est converti sur place après que Tyler Goodrham a été renversé.

Après la pause, Ethan Hamilton a redonné l’avantage au visiteur avec un penalty mais Winnall était sur place pour égaliser en fin de match.

Les deux matchs se sont terminés à égalité contre leurs adversaires du championnat, mais c’était un bon mélange de joueurs expérimentés de la première équipe et de jeunes dans les deux équipes.

“Il n’y va pas” – Karl Robinson rejette l’offre d’Aston Villa pour Jack Stevens

Oxford United a rejeté une offre d’Aston Villa pour le gardien de but, Jack Stevens, selon le manager Karl Robinson.

La nouvelle est apparue dimanche que le club de Premier League avait identifié Stevens comme son gardien de troisième choix après avoir perdu Tom Heaton contre Manchester United et transféré la cible Paulo Gazzaniga à Fulham.

Mais Robinson a rapidement rejeté les affirmations, affirmant que le diplômé de l’académie resterait. S’adressant à l’Oxford Mail, il a déclaré: «Il n’y va pas.

« Il y a un prix à payer pour nos joueurs et Jack l’apprécie. C’est fantastique pour lui, mais c’est aussi fantastique que nous ayons dit non.

« Ce n’est pas la seule offre à laquelle nous avons dit non. Ce n’est pas parce que les gens ne lisent pas que nous n’avons pas refusé les offres pour d’autres joueurs également.

U manque la cible de transfert

Oxford United a raté la cible de transfert Joe Tomlinson après que le joueur de 23 ans a rejoint Peterborough United.

L’arrière gauche d’Eastleigh est apparu comme un remplaçant possible de Josh Ruffels début juin, aux côtés d’Alex Cochrane de Brighton & Hove Albion.

Cependant, Cochrane a rejoint l’équipe de Premiership écossaise Heart of Midlothian à la fin du mois dernier tandis que Tomlinson a maintenant rejoint la nouvelle équipe de championnat.

Retour à Oxford pour Nathan Holland

Bien qu’ils aient raté Tomlinson, les U ont franchi la ligne d’arrivée avec l’un de leurs objectifs avec le retour de l’ailier de West Ham United, Nathan Holland.

Le joueur de 23 ans a rejoint les U pour la première fois en janvier 2020 et a marqué trois fois en 12 apparitions pour le club, dont un égaliseur de dernière minute contre Newcastle United en FA Cup.

Cependant, l’ailier de West Ham est revenu dans son club parent en mars après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers, bien que la saison ait été interrompue tôt en raison de la pandémie de coronavirus.

Holland a rejoint Oxford pour une saison, mais certains rapports suggèrent que le club pourrait conclure un accord permanent.

Mise à jour sur le rachat du consortium indonésien

Le directeur d’Oxford United, Anindya Backrie, espère pouvoir prendre une participation majoritaire dans le club avant la fin de la fenêtre de transfert.

En mars, un consortium indonésien composé de Backrie et de l’ancien directeur Erick Thohir, avait déclaré qu’ils espéraient que l’accord serait conclu « dans les semaines à venir ».

Mais maintenant, après avoir été silencieux en ce qui concerne le déménagement, le joueur de 46 ans s’est exprimé publiquement pour la première fois et il fait écho aux ambitions de Karl Robinson de devenir un des 30 meilleurs clubs.

“Je pense que cela devrait être l’intention”, a-t-il déclaré à la BBC Oxford.

« J’ai vu certains des transferts entrants et sortants et nous pouvons travailler avec l’équipe pour l’élever au niveau supérieur.

« Moi et Erick, nous sommes ici pour vous soutenir et nous sommes honorés de faire partie d’Oxford United.

“C’est quelque chose que nous sommes très heureux d’entreprendre, mais au bon moment, je suis sûr que le club fera une annonce.”

Les rapports suggèrent que Backrie et Thohir prendraient tous les deux une participation de 25,5%, ce qui se traduirait par une participation majoritaire du club et prenant le contrôle de l’actuel président, Sumrith ‘Tiger’ Thanakarnjanasuth.

Gavin Whyte suit Nathan Holland dans Oxford Return

Nathan Holland n’était pas le seul visage familier à Oxford cette semaine après que le club ait vu un retour de l’ancien ailier, Gavin Whyte.

Le joueur de 25 ans a rejoint les U des Crusaders de la NIFL Premiership en 2018 et a connu une première saison stellaire.

L’international d’Irlande du Nord a marqué neuf buts en 47 apparitions, dont un tour du chapeau alors qu’Oxford a gagné 3-2 à Shrewsbury Town, et a ajouté sept passes décisives.

Whyte a rejoint les U grâce à un prêt d’une saison de Cardiff City.

U est perdu chez Bristol Rovers

Oxford United a terminé sa pré-saison avec une défaite contre Bristol Rovers. Les U ont pris les devants grâce à Steve Seddon, mais ont été repoussés avant la pause grâce à un penalty de Luke Thomas.

Les visiteurs ont rétabli leur avance grâce à James Henry, mais deux buts tardifs de Brett Pitman ont assuré la victoire à l’équipe de Joey Barton.

Jordan Thorniley devient la septième signature estivale

Les transferts ne se sont pas arrêtés avec Nathan Holland et Gavin Whyte. Dimanche, le défenseur central des U, Jordan Thorniley, a été prêté par Blackpool.

Le défenseur central a rejoint Blackpool en janvier 2020 et faisait partie de l’équipe Seasiders qui a remporté la promotion de League One la saison dernière.

Avant son passage à Bloomfield Road, le défenseur a gravi les échelons à Everton mais n’a pas réussi à faire son apparition pour le club de Premier League.

Thorniley a bénéficié d’un prêt au comté de Stockport avant de signer pour Sheffield mercredi en 2016. Le défenseur a passé quatre saisons à Hillsborough, faisant 33 apparitions, ainsi qu’un prêt à Accrington Stanley, où il a joué 17 fois.

Photo principale

Intégrer à partir de .