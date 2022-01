Jordan Campbell de . a rapporté que Nathan Patterson de Ranger devrait signer pour Everton avec un transfert avec des pourparlers en cours sur le transfert de l’arrière droit de 20 ans. Le journaliste de renom Fabrizio Romano a également tweeté que l’accord serait d’environ 11 millions d’euros plus un supplément ;

Le défenseur des Rangers Nathan Patterson prêt pour le transfert d’Everton

Clôture de l’accord de 11 millions d’euros

Everton était intéressé par le jeune arrière droit dans la fenêtre de transfert d’été, mais a été repoussé à deux reprises, son offre étant considérée comme trop basse par les champions actuels de la Premiership écossaise.

Lorsqu’on lui a demandé cet été s’il était au courant de la candidature de l’équipe de Premier League, Patterson a déclaré: « Oui, c’était évidemment agréable de voir que les équipes sont intéressées, mais je ne suis intéressé que par le football. C’est ce qui va avec et je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe, je vais juste sur le terrain et je fais mon truc et je laisse l’extérieur parler.

Everton a maintenu sa participation dans Patterson et est maintenant revenu avec une troisième offre, estimée à 11 millions d’euros.

Manque de temps de jeu chez les Rangers

Le capitaine des Rangers James Tavernier est l’arrière droit de premier choix et sa forme n’a laissé à Patterson que six apparitions dans la ligue cette saison, dont seulement deux depuis le début. Le patron d’Everton, Rafa Benitez, est sous pression depuis qu’il a rejoint l’équipe bleue du Merseyside avec certains fans incapables de pardonner son passé à Liverpool et sa 15e place de la ligue n’a pas aidé à se faire aimer des fidèles de Goodison Park.

Patterson serait la deuxième signature de Benitez pour la fenêtre de janvier, ayant déjà recruté un autre défenseur, Vitaliy Mykolenko du Dynamo Kiev, alors qu’il cherche à renforcer la défense et à essayer de lancer la saison d’Everton.

On s’attendait à ce que les Toffees soient un défi pour les places européennes, mais au lieu de cela, ils se sont retrouvés à glisser vers les places de relégation et la descente doit être arrêtée rapidement.

