Nathaniel Rateliff annonce ‘Red Rocks 2020’ et ‘Mavis’

Red Rocks 2020, le prochain album live de Nathaniel Rateliff, devrait sortir le 16 juillet via Registres Stax. Aujourd’hui, Rateliff a dévoilé «Mavis». Le disque live de 18 pistes a été enregistré dans un amphithéâtre Red Rocks vide lors de la série de spectacles à distance sociale de Rateliff à la mi-septembre, limitée à 125 participants par nuit dans la salle de 9400 places.

«Nous avons commencé 2020 très excités. Le disque solo était sorti et moi et la plupart des gars de Night Sweats allions prendre la route pour présenter les chansons au monde. Nous avions hâte de jouer les chansons avec un quatuor à cordes et de voir comment cela allait faire de nous un meilleur groupe. Certains de nos auteurs-compositeurs et amis préférés ont pris la route avec nous. Avec une grande finale à Red Rocks avec Kevin Morby et Damien Jurado. Ensuite, le monde s’est arrêté », déclare Rateliff.

«Les chansons de And It’s Still Alright parlent de trouver de l’espoir en période de lutte, et maintenant il semblait que le monde entier se débattait. Ainsi, quelques mois après le début de la pandémie, nous avons commencé à nous demander s’il y avait un moyen de présenter à tout le monde l’émission sur laquelle nous avons travaillé si dur. Si vous ne trouvez pas de lumière, vous devez en créer une. D’une manière ou d’une autre, nous avons pu jouer 6 nuits à Roches rouges avec le groupe complet de 10 musiciens et la production que nous avions créée pour le spectacle.

Kevin Morby et Katie Crutchfield ont quitté le Missouri pour nous rejoindre. Cinq de la nuit comptaient 175 personnes et une nuit nous avons filmé dans un amphithéâtre vide qui contient normalement 10 000 personnes. C’était beau d’être là, même si c’était 175 personnes. Mais la nuit où nous avons enregistré ce disque, c’était déchirant. C’était une prise de conscience que notre monde avait changé et peut-être pour toujours. Inutile de dire que ce fut une nuit difficile à traverser. Mais nous l’avons fait et maintenant nous vous l’apportons », poursuit-il.

Précommandez les Red Rocks 2020 de Nathaniel Rateliff, le 16 juillet.

Nathaniel Rateliff – Liste de chansons des Red Rocks 2020:

1. Ce soir # 2

2. Tout ou rien

3. S’attendre à perdre

4. Linceul

5. Vous avez besoin de moi

6. Droit sur

7. Quelle traînée

8. Toujours là-bas en cours d’exécution

9. Début du printemps jusqu’à

10. Embrasser nos amis

11. Huile et lavande

12. Ce

13. Il y a une guerre

14. Mavis

15. Toujours en train d’essayer

16. Et c’est toujours bien

17. L’heure est venue

18. Rush On