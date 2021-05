Nathaniel Rateliff et Avett Brothers en tête d’affiche du Mempho Music Festival

Mempho Music Festival a annoncé que sa liste d’artistes se déroulerait du 1er au 3 octobre 2021 dans sa nouvelle maison, le jardin botanique de Memphis.

L’événement de trois jours comprendra une performance de deux nuits en tête d’affiche des titans du rock Widespread Panic, ainsi qu’une performance en tête d’affiche d’un groupe de folk-rock. Les frères Avett. Les groupes et artistes supplémentaires qui complètent la programmation éclectique comprennent Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes, Pumas noires, Lucinda Williams, et beaucoup plus.

Mempho Fest a fait irruption sur la scène des festivals en 2017, ajoutant un nouveau chapitre à la scène musicale légendaire du Tennessee. L’accent mis par l’événement à apporter un mélange diversifié et passionnant d’artistes de renommée nationale et de favoris régionaux dans une ville réputée pour sa lignée musicale a suscité les éloges des participants et des critiques. Cette année, après une année sans précédent qui a interrompu la musique live, les organisateurs du Mempho Fest sont ravis de revenir et d’offrir aux mélomanes trois jours et nuits complets de performances incroyables.

Les billets à prix anticipé Early Bird et Tier 1 pour Mempho Fest 2021 ont été annoncés en février et vendus en un temps record. L’admission générale de trois jours et les billets VIP de niveau 2 sont actuellement en vente et peuvent être achetés pour 185 $ et 585 $, respectivement. Les forfaits de billets VIP incluent l’accès à une zone VIP dédiée présentée par Orion; accès à une zone de visualisation devant la scène principale; parking VIP gratuit; 100 $ dans Mempho

Bucks à utiliser pour la nourriture et les boissons ou les produits dérivés Mempho; hors-d’œuvre traiteur; accès à un bar privé servant de la bière artisanale de première qualité, du vin et des cocktails; toilettes climatisées; WiFi et bornes de recharge; et une entrée VIP dédiée. Les billets peuvent être achetés via memphofest.com/tickets et Ticketmaster.

Alors que l’industrie de la musique live continue de traverser des inconnues et des défis dans les mois à venir, la sécurité des mécènes, du personnel et des artistes du Mempho Fest est la priorité absolue des organisateurs. Le festival travaille en étroite collaboration avec les responsables de la santé locaux et étatiques pour assurer une expérience sûre et inégalée à tous les participants.

Visitez le site Web officiel du Mempho Music Festival pour plus d’informations sur les protocoles, les billets, les packages VIP, etc.

Programmation du Mempho Music Festival 2021:

Panique généralisée (deux nuits)

Les frères Avett

Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes

Pumas noires

Lucinda Williams

Taxi lunaire

Julien Baker

Waxahatchee

Christone «Kingfish» Ingram

Andy Frasco et l’ONU

Will Hoge

Avenue du Sud

Liz Brasher

Les Champs de la Ville

Des rues sales

Plus d’artistes à venir