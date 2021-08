Nathaniel Rateliff et The Night Sweats annoncent un nouvel album, ‘The Future’

Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes reviennent avec leur troisième album studio, The Future, dont la sortie est prévue le 5 novembre via Stax Records. L’album est désormais disponible en pré-commande.

Rateliff a également dévoilé le premier single de The Future, “Survivor”. La chanson se termine par le chant de Rateliff : « J’ai peur que le poids du monde te rattrape / J’ai peur d’admettre qu’il me rattrape aussi / Le poids continue-t-il de croître jusqu’à ce qu’il t’enterre enfin ? “

The Future couronne une série de jalons de carrière pour Rateliff et le groupe, y compris un début sur Saturday Night Live avec la première performance de “Redemption”, écrit et présenté dans le film, Palmer, avec Justin Timberlake. De plus, Rateliff a fait une apparition sur CMT Crossroads avec la chanteuse/compositrice country Margo Price tandis que “Tiny Desk (Home) Concert” de Rateliff a été créé sur NPR Music.

Pour l’enregistrement, Rateliff et The Night Sweats se sont échappés dans son nouveau studio du Colorado pour écrire la valeur d’un album de chansons, mettant en lumière leurs observations uniques et leur écriture de chansons reflétant notre époque actuelle. Bien que reconnaissable, le nouveau travail a évolué et pousse le groupe à un nouveau niveau.

“Je considère l’album dans son ensemble comme une grande question”, note Rateliff. “Quand j’écrivais le disque, nous étions au milieu d’une pandémie et notre avenir semblait plutôt sombre. Je continue juste à essayer d’écrire à partir d’un lieu d’espoir. Ensuite, ma propre névrose, et peut-être que le fait d’être une balance me gêne, et je n’arrive pas à me décider. Il y a cette bataille constante de va-et-vient en moi personnellement et je suis sûr que cela ressort dans mon écriture. »

Précommandez Le Futur.

La liste des futurs titres :

1. L’avenir

2. Survivant

3. Face vers le bas dans l’instant

4. Quelque chose ne va pas

5. Aime-moi jusqu’à ce que je sois parti

6. Bébé, j’ai ton numéro

7. Et si je

8. Je suis de ton côté

9. Alors éteignez-vous

10. Oh, je

11. L’amour n’aime pas