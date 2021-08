Nathaniel Rateliff et The Night Sweats dévoilent une vidéo pour “Survivor”

Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes ont créé la vidéo de leur single “Survivor”. Le morceau est tiré du prochain album de Rateliff et de son groupe, The Future, sortie le 5 novembre.

Réalisé par le collaborateur de longue date Brantley Gutierrez, la vidéo présente le boxeur professionnel Prince Charles Martin qui était un IBF Heavyweight Champion of The World et a 25 KO en 31 combats.

Après sa sortie la semaine dernière, “Survivor” est actuellement le morceau le plus ajouté à Triple A Radio ainsi que le numéro 3 le plus ajouté à Alternative Radio.

“Je suis ami avec Brantley depuis des années et nous avons parlé de faire une vidéo comme ‘Survivor’ pendant 14 de ces années”, note Rateliff. « J’ai toujours aimé son travail, qu’il s’agisse de vidéo ou de photographie. Il a un œil incroyable et la capacité de vous mettre à l’aise devant n’importe quel objectif.

Gutierrez ajoute: «Dès que Nathaniel m’a envoyé la piste, l’imagerie de la boxe m’est venue à l’esprit. Mais je voulais essayer d’adopter une approche différente d’une histoire classique. J’ai essayé d’imaginer à quoi auraient pu ressembler Raging Bull ou Rocky si Wes Anderson les avait imaginés. Je connais le groupe depuis si longtemps et ce sont des gars tellement drôles avec un vrai timing comique. Alors, j’ai essayé de créer des petits rôles amusants pour eux.

De plus, Rateliff et Martin se sont associés pour sortir « The Survivor Fight Tee » au profit de The Marigold Project, la fondation de Rateliff dédiée à la justice économique, sociale et raciale. Par coïncidence, Martin et Rateliff sont tous deux nés dans le Missouri tandis que Martin a grandi dans le Colorado, où Rateliff vit depuis 20 ans. La chemise est maintenant disponible à l’achat.

Selon Rateliff à propos de l’album, “Je considère l’album dans son ensemble comme une grande question. Quand j’écrivais le disque, nous étions au milieu d’une pandémie et notre avenir semblait plutôt sombre. Je continue juste à essayer d’écrire à partir d’un lieu d’espoir. Ensuite, ma propre névrose, et peut-être que le fait d’être une balance me gêne, et je n’arrive pas à me décider. Il y a cette bataille constante de va-et-vient en moi personnellement et je suis sûr que cela ressort dans mon écriture. »

Précommandez The Future.