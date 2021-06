Nathaniel Rateliff lance une interprétation en direct de “Right On” avec une vidéo

Nathaniel Rateliff a lancé une interprétation en direct de son morceau « Right On », qui figurait à l’origine sur son album solo acclamé de 2013 Falling Faster Than You Can Run. Le morceau apparaît sur le prochain album live de Rateliff, Red Rocks 2020, dont la sortie est prévue le 16 juillet via Stax Records.

Roches rouges 2020 a été enregistré dans un amphithéâtre vide de Red Rocks lors de la série de spectacles à distance sociale de Rateliff à la mi-septembre, qui était limitée à 125 participants par nuit dans la salle de 9 400 places. Grâce à Red Rocks 2020, Rateliff propose cette expérience live de 90 minutes aux fans qui n’ont pas pu assister à ses spectacles l’année dernière.

Le 2 mars 2020 à Minneapolis, Rateliff a lancé sa tournée de neuf mois à guichets fermés en soutenant Et c’est toujours bien. Neuf jours plus tard, la longue série de dates a été annulée en raison de la pandémie. Les spectacles visaient à mettre en évidence divers aspects de la musicalité stellaire de Rateliff, allant de moments dépouillés avec juste sa voix et sa guitare acoustique à un accompagnement de groupe folklorique complet de 10 musiciens, y compris un quatuor à cordes.

Red Rocks 2020 propose un large éventail de musique de la célèbre carrière de Rateliff, qui comprend des chansons qui n’avaient jamais été jouées en direct, plusieurs morceaux de And It’s Still Alright et ses albums solo précédemment sortis—In Memory of Loss, Falling Faster Than You Can Run et l’EP Shroud, ainsi que “Still Out There Running”, un morceau de l’album bien-aimé de 2017 de The Night Sweats, Tearing at the Seams. De plus, l’ami proche de Rateliff, Kevin Morby, qui devait ouvrir les dates annulées des Red Rocks en août 2020, le rejoint pour un duo sur “There Is A War” de Leonard Cohen.

Le casting de musiciens comprend Rateliff (guitare) avec d’autres membres de Night Sweats Joseph Pope III (basse), Mark Shusterman (touches), Patrick Meese (batterie, touches, guitare) et Luke Mossman (guitare) avec James Barone (batterie, guitare ), Joy Adams (violoncelle), Rachel Sliker (alto), Adrienne Short (violon) et Chris Jusell (violon).

Précommandez Red Rocks 2020.