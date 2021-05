Nathaniel Rateliff sortira en duo avec Willie Nelson

Pour célébrer Willie Nelson 88e anniversaire, Nathaniel Rateliff sort une interprétation du morceau «It’s Not Supposed To Be That Way», initialement enregistré en duo avec Waylon Jennings.

“Ce n’est pas censé être comme ça” est disponible à l’achat maintenant en édition limitée 7 “avec une version numérique officielle arrivant plus tard en mai. Le 7 “comprend également la piste précédemment publiée”Chanson d’anniversaire de Willie,»Qui met en vedette Bobbie Nelson, Mickey Raphael, Lukas et Micah Nelson, Nikki Lane, membres de The Night Sweats et plus encore.

Le single, qui est le tout premier duo de Rateliff avec Nelson, marque le dernier épisode de The Marigold Singles Series, un projet en cours visant à collecter des fonds pour la fondation de Rateliff, The Marigold Project, qui soutient les organisations communautaires et à but non lucratif œuvrant pour la justice économique et sociale.

«J’ai vraiment apprécié Nathaniel d’avoir fait cette chanson de mon catalogue et ce fut un plaisir de chanter avec lui», note Nelson. «Nathaniel et son groupe sont de grands amis et sympathisants de Farm Aid depuis que nous nous connaissons il y a six ans.

«Qu’il ait vu Willie diriger les efforts de Farm Aid pour aider les vrais agriculteurs américains, se battre pour la légalisation sensée du cannabis ou prendre mon argent sur la table de poker, apprendre à le connaître a été une bénédiction. «It’s Not Supposed To Be That Way» est une chanson puissante et cela signifiait beaucoup de pouvoir la chanter avec Willie. Avoir Mickey [Raphael] jouer si bien dessus était la cerise sur le gâteau », ajoute Rateliff.

«Farm Aid est honorée de bénéficier de cette chanson pour célébrer le fondateur de Farm Aid, Willie Nelson», a déclaré la directrice exécutive Carolyn Mugar. «Nous sommes reconnaissants que Nathaniel Rateliff & The Night Sweats et leur fondation, The Marigold Project, fassent partie de la famille Farm Aid. Le travail qu’ils accomplissent pour soutenir tant de communautés et faire progresser la justice raciale et sociale est essentiel, surtout en ces temps.

Nathaniel Rateliff et Willie Nelson «Ce n’est pas censé être comme ça» est disponible à l’achat.