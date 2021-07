Nathaniel Rowland reconnu coupable du meurtre de Samantha Josephson 10z viral

Nathaniel David Rowland, 27 ans, a été reconnu coupable du meurtre d’un étudiant de l’Université de Caroline du Sud Samantha Josephson, 21.

Rowland a poignardé la victime près de 120 fois avec un couteau à double lame, ont déclaré les procureurs. Josephson venait de quitter une réunion dans le district de Five Points à Columbia, en Caroline du Sud, ont annoncé les autorités. Elle croyait que la Chevy Impala noire de Rowland était le véhicule de son chauffeur Uber, ont-ils déclaré. Ce n’était pas.

Les images de surveillance de Josephson entrant dans le véhicule ont été la dernière fois que quelqu’un l’a vue en vie, procureur Daniel Goldberg a déclaré aux jurés lors des plaidoiries de clôture mardi. Rowland a emmené Josephson, l’a assassinée et a jeté son corps près de sa maison familiale dans la communauté de New Zion aux premières heures du 29 mars 2019, selon la version des événements de l’État. Le véhicule lui-même était probablement le lieu du meurtre, d’après la quantité de sang trouvée là-bas, a déclaré Goldberg. Dr. Thomas Castor, un médecin légiste, a déclaré lundi qu’il ne lui restait que 20 millilitres de sang. Le corps humain contient normalement près d’un gallon, a-t-il déclaré. En d’autres termes, Josephson était presque vidée de son sang.

Avocat de la défense Tracy Pinnock a reconnu que le sang de Josephson était dans la voiture de Rowland et que son client s’était enfui de la police lors d’un contrôle routier en maintenant qu’il était innocent. Rowland était la réponse facile et simple, mais pas la bonne, a-t-elle déclaré. Bien qu’il n’aurait pas dû fuir la police, il n’y a aucune preuve qu’il ait kidnappé et assassiné Josephson. Et il n’a fui les officiers qu’après que l’un d’eux l’a attrapé et lui a crié dessus, a déclaré l’avocat de la défense.

« Ne laissez pas le récit obscurcir ce que vous pouvez voir de vos propres yeux », a-t-elle déclaré.

Pinnock a noté l’ADN de deux mâles et que Rowland a été exclu des mélanges non identifiés. En d’autres termes, la position de la défense est que quelqu’un d’autre a commis le meurtre.

L’État a également examiné les preuves ADN. Goldberg a cité un analyste de l’ADN qui a déclaré qu’il y avait du sang sur « tout », y compris les sièges arrière de la voiture, les appuie-tête, le toit et la boucle de ceinture de sécurité avant, ainsi que des articles comme la chaussure de Rowland. Le sang de Samantha était sur la lame de son couteau et l’ADN de Rowland sur le manche, ont déclaré les procureurs.

Goldberg a rejeté la théorie de la défense. Non seulement quelqu’un d’autre devrait la tuer, mais ils devaient porter son pantalon, son bandana, conduire sa voiture, utiliser son couteau, avoir possession de sa voiture, et les jurés devraient croire que ce suspect alternatif s’est rendu à New Zion dans le milieu de la nuit, dit-il.

[Screenshot of Rowland via Law&Crime Network; image of Josephson via Columbia Police Department]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]