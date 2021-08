NATHEALTH en collaboration avec TiE Mumbai lance ‘Reimagining Healthcare: Industry-Startup Interface Series’

Cela accélérera le processus de mise en place d’une infrastructure de soins de santé accessible et technologiquement avancée.

NATHEALTH-Healthcare Federation of India, en collaboration avec TiE Mumbai, et avec IQVIA en tant que partenaires de connaissances, a lancé son initiative « Reimagining Healthcare: Industry-Startup Interface Series » pour renforcer la co-innovation entre les startups de la santé et l’industrie.

Cela accélérera le processus de mise en place d’une infrastructure de soins de santé accessible et technologiquement avancée.

L’initiative a été annoncée récemment par le biais d’un webinaire et devrait servir d’interface efficace et crédible qui facilite des partenariats significatifs entre l’industrie de la santé et la communauté des startups.

Parlant de l’initiative, le Dr Harsh Mahajan, président de NATHEALTH, a déclaré : « Il est urgent d’innover dans le système de santé en Inde, en particulier dans l’ère post-COVID. Une capacité de test moindre, une insuffisance de personnel de santé qualifié, une insuffisance des infrastructures et une gestion inefficace sont quelques-unes des lacunes qui existent dans l’écosystème de santé indien. Alors que nous accordons la priorité à l’écosystème des soins de santé accessibles et abordables en Inde, la conversation doit être orientée vers l’expansion de l’infrastructure de santé de l’Inde en exploitant les technologies et les innovations grâce à une collaboration active et significative entre la communauté des start-up et l’industrie.

NATHEALTH, avec son orientation sur l’écosystème Industry Connect, peut vraiment conduire au développement et au succès d’innovations révolutionnaires dans le secteur de la santé en Inde et assurera la naissance de beaucoup plus de licornes. La pandémie de Covid-19 a peut-être déclenché l’innovation, mais la clé est de maintenir cet état d’esprit entrepreneurial, à long terme, pour relever les défis existants grâce à une collaboration significative entre la communauté des startups et l’industrie. »

Selon Amit Mookim, directeur général, IQVIA, Asie du Sud et président, TiE Mumbai « L’apparition du coronavirus a alimenté la numérisation dans tous les domaines. Afin de surmonter une multitude de défis en matière de soins de santé, l’amélioration des infrastructures de santé et de la santé numérique sont les principaux domaines d’intervention. Il existe une immense opportunité de réimaginer ce secteur avec des technologies de rupture telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les agrégateurs de soins de santé qui sont essentiels pour améliorer l’accès à des soins de qualité.

Il est nécessaire de développer des données de santé numérisées centrées sur le citoyen et basées sur le consentement et le maintien de la transparence des informations est crucial pour assurer de meilleurs résultats pour les patients. NATHEALTH s’est associé à TiE Mumbai, qui donne aux startups les connaissances et l’expertise nécessaires pour s’adapter aux besoins en évolution rapide de l’ère post-COVID afin d’améliorer l’accès et l’efficacité de la prestation des soins de santé.

Le Projet Rénal travaillant dans le domaine de la gestion de la dialyse ; V S’engager dans le domaine de la téléconsultation et de la télésurveillance ; Meradoc œuvrant dans le domaine de l’accès à la télémédecine ; CanceRX fournissant un support clinique pour l’oncologie et Bynocs qui fournit un logiciel pour diagnostiquer avec précision les anomalies de la vision binoculaire et fonctionne pour les thérapies associées – étaient les quelques start-ups qui ont participé à l’événement et ont partagé un modèle de collaboration réussi avec l’industrie qui a été mis en œuvre jusqu’à présent.

Ces startups ont mis en évidence la nécessité d’une meilleure collaboration entre l’industrie et les startups afin d’accélérer la dynamique d’innovation dans le domaine de la santé. L’accent a été mis sur la numérisation au premier plan pendant COVID et sur la façon dont, avec l’aide de la technologie, les soins de santé indiens ont pu fournir des services de santé dans les régions reculées du pays. L’interaction entre les leaders de l’industrie et les entrepreneurs a tracé une voie à suivre pour le secteur de la santé indien afin d’étendre l’infrastructure et d’assurer de meilleurs résultats pour les patients à l’aide de l’intelligence artificielle, de l’IoT, de l’analyse des mégadonnées, de la télémédecine et de la téléconsultation.

Eshika Arora du forum NATHEALTH Innovation a présenté un rapport basé sur une recherche approfondie menée avec divers prestataires de soins de santé, soulignant le potentiel de co-innovation entre l’industrie et l’écosystème des startups pour combler les lacunes en matière de capacité, de qualité et d’accès aux soins de santé.

Les autres leaders de l’industrie qui ont assisté et pris la parole au webinaire incluent Amit Mookim, MD chez IQVIA South Asia et président, TiE Mumbai ; Dr. Om Manchanda, MD chez Dr. Lal Path Labs, Meenakshi Nevatia, MD chez Stryker India Pvt Ltd ; Harshad Reddy, directeur des opérations, Apollo Proton Cancer Centre; Dr Vidur Mahajan, AD chez Mahajan Imaging Pvt Ltd ; Anurag Saxena, directeur et chef – PPG Business, Asie du Sud chez IQVIA, Naveen Raju, directeur exécutif, TiE Mumbai et Siddhartha Bhattacharya, secrétaire général – NATHEALTH.

L’événement virtuel d’une journée a réuni les principaux leaders de l’industrie de la santé et des start-ups pour réimaginer le scénario de santé actuel de l’Inde afin de renforcer la résilience face aux futures urgences et pandémies. Cette série d’interfaces entre l’industrie et les startups a été organisée pour présenter aux organisations de startups des opportunités de réseautage et de collaboration par le biais de liens avec l’industrie dans le cadre de partenariats d’entreprise. Grâce à des innovations technologiques, cette interface de démarrage ouvrira la voie pour apporter des solutions aux besoins existants non satisfaits du secteur de la santé en Inde.

NATHEALTH a été créé avec la vision d’être « être la voix crédible et unifiée pour améliorer l’accès et la qualité des soins de santé ». Les principaux fournisseurs de services de santé, les fournisseurs de technologies médicales (dispositifs et équipements), les fournisseurs de services de diagnostic, les compagnies d’assurance maladie, les établissements d’enseignement de la santé, les éditeurs de soins de santé et d’autres parties prenantes se sont réunis pour construire NATHEALTH en tant que plate-forme commune pour alimenter la prochaine vague de progrès en Inde soins de santé.

