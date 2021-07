Nathy Peluso plus « mafieuse » que jamais

L’artiste argentine Nathy Peluso a créé sa nouvelle chanson « Mafiosa ». Il s’agit de son plus récent single dans lequel il a parié sur le changement de sexe et a remporté les applaudissements de ses followers.

Nathy Peluso est connue dans le monde de la musique urbaine pour l’un de ses plus récents succès. Avec la collaboration avec Bzrp dans une session musicale, il a balayé les réseaux sociaux pour ses lignes audacieuses et “épicées”.

Il a également collaboré avec des artistes de la stature de Karol G. Le Colombien a invité son collègue à chanter “Bad Cat”, une chanson qui fait partie de son plus récent album intitulé “KG0516”.

Avec cette chanson dans laquelle Peluso démontre une nouvelle fois sa confiance en elle pour fusionner les genres sans passe-temps (en l’occurrence musique urbaine avec salsa), l’auteur-compositeur-interprète réprimande l’attitude de certains hommes en couple : ceux qui ont “peur”, Ils regrettent » ou « s’excusent » pour passer plus tard inaperçus. “On raconte qu’il y a deux sortes de connards : celui qui parle de dos et celui qui se regarde dans le miroir”, chante-t-il dans l’une des strophes de ‘Mafiosa’. Toute une ‘zasca’ au patriarcat, contre lequel il s’est toujours élevé, tout comme il a critiqué l’inégalité entre les hommes et les femmes sur des questions telles que ‘Corashe’ et ‘Business Woman’ Je suis né bon », a-t-il crié depuis les toits).

« Que les méchants me craignent quand j’arrive dans ma voiture. Les hommes sont désespérés, ils ont peur et ils accélèrent », clame l’artiste dans ‘Mafiosa’ alors qu’elle danse sur le capot d’une voiture, sur une table, montre un couteau caché dans sa cuisse ou lance une assiette avec force sur le terre. “La sauce est dans la rue pour pimenter comme il se doit, qu’on entende comment on casse les plats”, s’est-elle justifiée sur son profil Instagram.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ? Nous vous laissons le lien pour l’écouter :