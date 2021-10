Nation connectée : Construire une Inde numérique

Il est courant de voir des citoyens sortir leur smartphone et payer leurs transactions en pointant simplement leur téléphone en direction de la pancarte.

Par Som Satsangi

Il y a cinq ans, chaque transaction sur la route était une transaction en espèces. L’achat de légumes, d’épicerie ou de produits dans votre kiranawala local se faisait toujours en espèces. Revenez à aujourd’hui. Votre cordonnier local, vendeur de légumes ou vendeur en bordure de route a une pancarte avec son numéro de téléphone portable et un code QR dessus. Il est courant de voir des citoyens sortir leur smartphone et payer leurs transactions en pointant simplement leur téléphone en direction de la pancarte.

Lorsque l’on regarde en arrière l’impact des initiatives numériques, il est clair que l’Inde s’est considérablement transformée, et l’ampleur de l’impact des initiatives numériques est difficile à manquer. Selon un rapport d’ACI Worldwide, l’Inde était au premier rang mondial en 2020 avec 25,5 milliards de transactions de paiement en temps réel. Au fil des ans, l’Inde a construit une infrastructure numérique robuste qui a aidé le pays à faire avancer un processus de numérisation rapide dans de nombreux processus.

Ces atouts numériques étaient également pleinement exposés au milieu de la pandémie de Covid-19. L’Inde a rapidement développé l’application de recherche des contacts, Aarogya Setu, qui a considérablement contribué à prévenir le nombre d’infections. Le portail CoWIN est un autre excellent exemple de technologie déployée pour aider les citoyens.

À mesure que nous avançons, il est impératif de veiller à ce que les initiatives numériques profitent à tous les citoyens, en particulier à un moment où la pandémie a exposé et, dans certains cas, accru l’inégalité numérique. Cela inclut l’accès aux bases fondamentales telles que l’éducation et les soins de santé. Il existe des éléments de base qui, une fois renforcés, peuvent conduire à des résultats spectaculaires. Voyons quelques-uns des plus importants.

Connectivité

Le premier est la connectivité. Nous avons vu comment la pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur l’éducation. Du jour au lendemain, des millions d’étudiants ont dû trouver des moyens de se connecter pour s’assurer qu’ils ne manquent pas leurs cours, qui se sont déroulés en ligne. Si la connectivité Internet de base est garantie, la qualité de l’éducation ou de l’apprentissage peut s’améliorer considérablement. L’accès à Internet ouvre non seulement une mer d’opportunités, mais améliore également les opportunités d’apprentissage pour les étudiants. Cela peut être résolu en développant davantage de zones Wi-Fi ou de hotspots dans les lieux publics auxquels les personnes défavorisées peuvent avoir accès.

Exploitez la puissance des données

Aujourd’hui, nous vivons dans « l’ère de la perspicacité ». Pour que les organisations soient compétitives et se développent dans l’économie numérique, elles doivent passer de la simple capture de données à la capacité d’analyser et de tirer des enseignements des vastes quantités de données capturées par des milliards d’appareils. De plus, ils auront besoin d’un accès et de compétences pour travailler avec des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, en particulier lors de la recherche de solutions et de percées dans des domaines tels que la santé, le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que ces technologies soient rendues plus accessibles aux organisations, qui sont trop petites, sous-financées ou sous-équipées pour accéder et bénéficier de ces avancées.

Littératie numérique

Selon l’India Skills Report (ISR) publié cette année, seuls 45,9 % des diplômés étaient aptes au travail, contre 46,21 % en 2020 et 47,38 % en 2019. Dans une économie de plus en plus numérique, les systèmes éducatifs ont également besoin évoluer rapidement pour s’assurer que les étudiants ont les bonnes compétences et connaissances, qu’ils peuvent utiliser dans le monde pratique. Nous devons nous assurer que les jeunes ruraux ont autant accès à ces outils numériques que les jeunes urbains pour garantir une littératie numérique équitable.

En résumé, l’inclusion numérique est cruciale pour assurer une économie numérique forte.

L’écrivain est directeur général, Hewlett Packard Enterprise India

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.