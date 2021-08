in

Le geste rare de Narendra Modi pour Jawaharlal Nehru contraste avec la position du Premier ministre et du BJP contre lui ces dernières années. (Express Photo)

Le Premier ministre Narendra Modi, lors de son discours du jour de l’indépendance, a rendu hommage à tous les anciens dirigeants qui ont mené la longue et dure bataille pour l’indépendance, y compris l’ancien Premier ministre Jawaharlal Nehru.

« Que ce soit Nehru-ji, le premier Premier ministre indien, Sardar Patel, qui a transformé le pays en une nation unie ou Babasaheb Ambedkar, qui a montré à l’Inde la voie de l’avenir, le pays leur est redevable », a-t-il déclaré. dans son discours à la nation depuis les remparts du Fort Rouge

Le geste rare de Modi pour Nehru contraste avec la position du Premier ministre et du BJP contre lui ces dernières années, lorsque les politiques et les décisions du premier Premier ministre ont alimenté l’attaque du parti safran contre le Congrès.

S’exprimant devant le Parlement en février 2018, lors de la réponse à la motion de remerciement au discours du président, le Premier ministre Modi a déclaré que l’ensemble du Cachemire serait resté avec l’Inde si Sardar Vallabhbhai Patel avait été le premier Premier ministre, au lieu de Nehru.

Après l’abrogation de l’article 370, c’est le ministre de l’Intérieur Amit Shah qui a lancé une attaque cinglante contre Nehru. « En 1948, l’Inde est allée aux Nations Unies. C’était une erreur himalayenne. C’est plus qu’une erreur himalayenne », a-t-il déclaré, parlant de la décision controversée de Nehru sur la question.

