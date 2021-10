National Asset Reconstruction Company : Première série de transferts de NPA vers une banque défaillante probable d’ici janvier

Le mois dernier, le Cabinet a approuvé une proposition visant à offrir une garantie souveraine sur les reçus de sécurité (SR) émis par la NARCL, dont le coût est estimé à 30 600 crore de roupies sur cinq ans. Dans la première phase, les actifs toxiques entièrement provisionnés seront transférés.

La National Asset Reconstruction Company (NARCL), ou la soi-disant mauvaise banque, devrait assister au transfert du premier lot d’actifs toxiques d’une valeur d’environ Rs 90 000 crore d’ici janvier 2022, ont déclaré des sources bancaires à FE.

Plus tôt ce mois-ci, la NARCL a obtenu une licence de la banque centrale pour démarrer ses opérations. « C’est (NARCL) en train de former son conseil d’administration. De gros actifs stressés ont déjà été identifiés, il est donc peu probable que leur transfert soit retardé au-delà de fin décembre ou début janvier », a déclaré à FE un banquier de premier plan familier avec le développement. Le transfert d’actifs sera une étape décisive vers la résolution des gros actifs stressés d’une valeur de Rs 2 lakh crore dans le système bancaire.

L’Association des banques indiennes (IBA), qui est le fer de lance de l’initiative de création de la bad bank, a mis en place un conseil préliminaire pour la NARCL. Padmakumar M Nair, directeur général en chef du groupe de résolution des actifs stressés de la State Bank of India, a été nommé directeur général de la NARCL. Le directeur général d’IBA Sunil Mehta, le directeur général adjoint de SBI SS Nair et le directeur général de Canara Bank Ajit Krishnan Nair ont également été intronisés au conseil d’administration de la NARCL jusqu’à présent. D’autres administrateurs devraient être nommés prochainement.

Le projet de création de la NARCL arrive à point nommé. Le ratio NPA brut des banques pourrait atteindre 9,8 % d’ici mars 2022, dans un scénario de référence, contre 7,48 % en mars 2021, en partie à cause de la crise de Covid, selon le rapport sur la stabilité financière de la Reserve Bank of India en juillet.

Bien que le Centre donne une garantie sur les SR, il n’a pas contribué aux capitaux propres du NARCL de 6 000 crores de Rs. En effet, les banques publiques (PSB) en détiendront 51 % et les acteurs privés détiendront le reste. De même, les PSB et les institutions financières publiques détiendront 49 % du capital de l’India Debt Resolution Company (IDRCL), qui est en train d’être créée en tant que société de gestion d’actifs pour traiter les actifs non productifs (NPA) dans le cadre de la structure globale de la NARCL. , et le reste sera détenu par des prêteurs privés.

La NARCL acquerra les actifs à leur valeur comptable nette en offrant 15 % d’avance (en espèces) et le reste (85 %) en SR. Une fois le prêt irrécouvrable résolu, la réalisation pour la banque concernée serait synchronisée avec son intérêt SR dans cet actif.

En règle générale, la NARCL acquiert des actifs en faisant une offre à la banque chef de file. Une fois son offre acceptée, l’IDRCL va alors gérer les créances douteuses, les valoriser et enfin les céder.

