National Educators United : l’apprentissage à distance est nécessaire pour ralentir la vague d’Omicron

Un garçon suit un cours Zoom au Westchester Family YMCA qui propose un apprentissage à distance sécurisé aux étudiants locaux à Los Angeles, Californie, le 2 mars 2021. (Mike Blake/.)

L’organisation de défense des enseignants National Educators United demande une pause dans l’apprentissage en personne en raison de la propagation de la vague Omicron dans les districts scolaires.

NEU se décrit comme un allié des syndicats nationaux d’enseignants tels que la Fédération américaine des enseignants et la National Education Association, qui ont tous deux joué un rôle déterminant pour influencer les directives du CDC pour favoriser les fermetures d’écoles ou des restrictions plus strictes de Covid-19 dans les écoles.

Dans une publication sur Twitter de vendredi, le groupe a déclaré: «Ouvrir imprudemment des bâtiments scolaires en ce moment au lieu de travailler pour réduire la transmission communautaire met, une fois de plus, inutilement des millions de vies en danger. Les #2 semaines nationales font une pause MAINTENANT pour #ProtégerNotreCommunauté Let’s #Unite4SafeSchools. »

Il dirige les téléspectateurs vers une pétition énonçant les exigences du NEU, à savoir des tests Covid-19 fréquents, la vaccination et le masquage de tous les étudiants éligibles, des purificateurs d’air et des classes plus petites.

« Les éducateurs, les parents, les élèves et les membres de la communauté à travers le pays sont unis pour soutenir la stratégie d’atténuation de Covid du président Biden« tester pour rester ». Nous soutenons les tests au moins deux fois par semaine afin de rester à l’école avec des résultats de test Covid négatifs. Nous soutenons cette approche pour un environnement d’apprentissage en personne plus sûr. Mais, à la lumière d’Omicron et des variantes qui suivent, davantage de protections sont nécessaires », indique le communiqué.

Au nom de la sécurité des élèves et des enseignants, le NEU a alors appelé à un retour national à l’enseignement à distance pendant au moins deux semaines pour ralentir la transmission de la variante Omicron.

«Les taux de transmission record du COVID à l’échelle nationale, associés à une pénurie de tests covid et de masques N-95 pour tous, obligent les étudiants et les éducateurs à retourner des vacances d’hiver dans des bâtiments scolaires qui ne sont plus sûrs. Une pause nationale de deux semaines d’apprentissage en personne, au minimum, assure la sécurité des étudiants, des travailleurs de l’éducation publique et de nos communautés. À l’échelle mondiale, la science a montré qu’une pause de deux semaines ou plus peut réduire la propagation des écoles aux ménages même lorsque l’infection dans la communauté est élevée. »

Après que la vague de Covid-19 provoquée par la variante delta se soit calmée, de nombreux districts scolaires du pays sont retournés en classe après plusieurs mois passés à la maison. Depuis que la pandémie a culminé, les syndicats d’enseignants et les organisations comme le NEU ont résisté à la transition, invoquant la nécessité de protéger les enseignants et les enfants de la maladie, même si les taux de vaccination augmentaient.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.