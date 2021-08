National Geographic donne son feu vert à trois nouvelles séries, troisième saison de Trafficked avec Mariana van Zeller ⋆ .

Lors du panel TCA Summer Press Tour de National Geographic aujourd’hui, Courteney Monroe, présidente de National Geographic Content, a annoncé le feu vert de trois nouvelles séries linéaires non scénarisées, mettant en vedette de tout nouveaux conteurs avec des histoires fascinantes à partager, le tout au nom de l’exploration.

Le réseau a également donné son feu vert à la troisième saison de Trafficked with Mariana Von Zeller, nominé aux Emmy Awards, avant la première hivernale de la deuxième saison des docuseries.

Pour développer la franchise à succès Life Below Zero, Life Before Zero: First Alaskans, la première série de non-fiction sur National Geographic avec une distribution d’Alaskans autochtones en son cœur, y compris une représentation au sein de l’équipe de production.

Les 7 jours les plus difficiles sur Terre mettront en vedette Dwayne Fields, le premier citoyen noir britannique à conquérir le pôle nord magnétique, alors qu’il vise à survivre aux éléments les plus extrêmes de la planète.

Le BBQ Pitmaster primé et l’ancien vétéran de l’US Navy, Big Moe Cason, prendront ses mitaines de grill et prendront la route pour explorer les saveurs les plus rares du monde que l’on ne trouve que dans des endroits reculés dans Appetite for Adventure.

Ces trois séries auront également une deuxième fenêtre sur Disney+.

“Ces nouvelles séries sont des ajouts passionnants à notre écurie de séries populaires, consignées et évolutives dirigées par des personnalités charismatiques”, a déclaré Monroe. “Le talent au centre de chacune de ces séries a des voix et des perspectives uniques qui inspireront sans aucun doute l’explorateur en chacun de nous.”

De l’équipe plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards derrière la franchise Life Below Zero est Life Below Zero: First Alaskans. Life Below Zero a fourni aux téléspectateurs un accès sans précédent aux difficultés quotidiennes de vivre de la terre (et de l’eau) dans certaines des conditions les plus extrêmes sur Terre.

Maintenant, en dédiant une série entière aux peuples autochtones de ce paysage rude, nos caméras ont été invitées dans un tout nouveau monde de contes, de cultures et de coutumes.

Life Below Zero: First Alaskans suivra de tout nouveaux sujets de la série: les autochtones de l’Alaska qui se concentrent sur leur droit de préserver leurs modes de vie menacés, en doublant la sagesse ancienne pour assurer sa survie pour les mille prochaines années.

La force de cette nouvelle série est de présenter une représentation autochtone à travers la distribution à la caméra des peuples autochtones, mais également de donner la priorité à la diversité au sein de l’équipe de production, de l’équipe et des consultants culturels qui ont des liens étroits avec l’Alaska.

Lorsque les Russes sont arrivés au XVIIIe siècle, les peuples autochtones de l’Alaska étaient là depuis des milliers d’années, développant des moyens sophistiqués de prospérer dans les environnements les plus difficiles et transmettant leurs traditions et leurs méthodes de génération en génération.

Life Below Zero: First Alaskans commencera la production en septembre 2021.Life Below Zero: First Alaskans marque la dernière expansion du partenariat de production à long terme sur la franchise Life Below Zero entre National Geographic et la branche de production de BBC Studios à Los Angeles.

Dwayne Fields a grandi autour de gangs violents et est un survivant né qui a vu la mort en face toute sa vie.

Il s’est échappé du centre-ville pour devenir un explorateur, où il a conquis le brutal pôle nord magnétique, devenant ainsi le premier citoyen britannique noir à réaliser cet accomplissement.

Sa résilience inégalée, son esprit unique et son optimisme l’ont déterminé à se dépasser.

Les 7 jours les plus difficiles sur Terre suivront Fields alors qu’il est tombé dans certains des endroits les plus extrêmes de la Terre – à leur moment le plus meurtrier – pendant sept jours entiers où des forces naturelles épiques se combinent pour surdimensionner les menaces externes.

Sa tâche est de se maintenir en vie, ainsi que sa petite équipe de tournage, et de les conduire jusqu’à un point d’extraction, révélant des moments incroyables sur Terre dont seuls quelques-uns ont été témoins. Le tournage de Les 7 jours les plus difficiles sur Terre débutera à l’hiver 2021.

Fields est la preuve vivante que peu importe ce que la vie vous réserve ou d’où vous venez, vous pouvez tout surmonter.

Le pitmaster décoré et vétéran de la marine américaine Big Moe Cason laisse derrière lui son confort culinaire du sud des États-Unis et part avec un appétit pour l’aventure, se lançant dans un voyage mondial épique à la recherche des plats mythiques les plus appétissants de la planète cuits sur une flamme nue.

Après avoir participé à plus de 260 concours de barbecue dans 35 États, il est prêt à prendre la route à la recherche d’autres façons dont les gens du monde entier cuisinent avec le feu, rencontrent des intendants de saveurs fantastiques, marchent dans leurs bottes et apprennent l’impact de ces flammes. plats grillés ont sur la liaison de leur communauté.

En tant que personne dont l’étincelle culinaire est venue de sa grand-mère préparant de grands repas de famille, Big Moe se concentrera sur la cuisson de plats réconfortants copieux sur une flamme nue, avec des plats qui parlent des traditions et de l’esprit local de chaque endroit.

Big Moe découvrira que peu importe à quel point les luttes sont difficiles pour atteindre ces endroits et être encadré sur de nouvelles techniques, certaines choses dans la vie valent l’effort supplémentaire.

Appetite for Adventure commencera sa production en octobre 2021.

National Geographic a également donné le feu vert à la troisième saison de Trafficked with Mariana Von Zeller, nominé aux Emmy Awards, avant la première hivernale de la deuxième saison des docuseries le mercredi 1er décembre 2021 à 21 h HE / PT sur National Geographic.

Les épisodes seront également diffusés le lendemain sur Hulu et le tournage de la troisième saison commencera cet automne.

« Filmer toute une saison de Trafficked pendant une pandémie mondiale était extrêmement difficile, mais il y a eu une explosion de marchés noirs au cours de la dernière année, et je pense que nous avons tous rapidement réalisé que cette série est devenue plus pertinente que jamais », a déclaré van Zeller.

“Avec cette deuxième saison, nous avons réussi à plonger encore plus profondément et à avoir encore plus d’accès aux réseaux souterrains du monde entier.”

La journaliste Mariana van Zeller, lauréate d’un prix Peabody et duPont, poursuit son exploration poignante des marchés noirs les plus dangereux de la pègre.

Armé de la marque de commerce de National Geographic, chaque épisode suit van Zeller alors qu’elle se fraie un chemin à l’intérieur d’un marché noir différent ou d’un réseau mondial de trafic où elle rencontre les joueurs et apprend le métier, le tout dans le but de comprendre le fonctionnement interne du multi -économie souterraine de mille milliards de dollars.

La deuxième saison en 10 parties de Trafficked with Mariana Von Zeller offre aux téléspectateurs une aventure axée sur la mission dans des endroits rarement vus, offrant un aperçu intime derrière le rideau pour fournir une vue à 360 degrés de ces réseaux de trafic mal compris.

