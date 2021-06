National Geographic reconnaît l’existence du cinquième océan de la Terre | Vie

in

Continuez à changer les livres d’histoire et de géographie, car nous avons un nouvel océan, même si vous le saviez peut-être déjà.

Il est probable que vous deviez mettre à jour votre livre de géographie au cours de la prochaine année scolaire, et c’est National Geographic il vient d’inclure dans l’équation un nouvel océan que vous avez probablement peu entendu auparavant, et que vous allez devoir apprendre.

Océan Atlantique, océan Arctique, océan Indien, océan Pacifique et océan Austral ou Austral. Oui, nous avons un nouveau membre, l’océan Austral, qui a été reconnu par National Geographic comme le cinquième océan de la Terre, à l’occasion de la Journée mondiale des océans.

Selon abc7news, pour expliquer leur inclusion, ils affirment que l’océan Austral a des flux différents, aussi une faune variée et d’autres caractéristiques écologiques qui la distinguent du reste des océans.

Fondamentalement avec cet identifiant, il s’appelle pour mettre en évidence les besoins de conservation urgents et uniques de cette région, et contribue également à d’autres efforts de recherche scientifique et pédagogique.

L’existence du cinquième océan de la Terre a toujours été remise en question, avec divers flux de scientifiques l’incluant et d’autres l’ignorant, mais les cartographes de National Geographic le reconnaissent maintenant, et cela est susceptible d’alimenter sa reconnaissance internationale.

Le fait qu’il a fallu plus d’un siècle à National Geographic pour reconnaître l’existence du cinquième océan (jusqu’à présent, ils n’avaient reconnu que le Pacifique, l’Atlantique, l’Inde et l’Arctique), c’est que contrairement aux autres océans qui sont définis par leurs continents, Cet océan Austral est réputé pour son courant.

Si vous considérez que l’on vous a déjà enseigné au collège ou à l’université l’existence de l’océan austral ou austral, c’est parce qu’il y a certaines discussions au sein de la communauté scientifique où certains envisagent son existence et d’autres non.

Cependant, de National Geographic, ils soulignent que “les géographes se sont demandé si les eaux autour de l’Antarctique avaient suffisamment de caractéristiques uniques pour mériter leur propre nom, ou si elles étaient simplement des extensions froides des océans Pacifique sud, Atlantique et Indien”.