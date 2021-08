National SC-ST Hub : augmentation de 50 % des fonds débloqués pour les entrepreneurs SC-ST afin de stimuler l’entrepreneuriat au cours de l’exercice 21

Dans le cadre du programme de renforcement des capacités de la NSSH, 26 360 candidats SC/ST ont été formés. (Image pour représentation)

Crédit et financement pour les MPME : Les fonds débloqués dans le cadre du National SC/ST Hub, qui est géré par la National Small Industries Corporation (NSIC) du ministère des MPME pour le soutien financier aux entrepreneurs SC/ST, ont bondi de 50 % au cours de l’exercice 21. Selon les données du gouvernement, 120 crore de Rs ont été libérés au cours de l’exercice 21, contre 79,65 crore de Rs au cours de l’exercice 20, qui avaient légèrement augmenté par rapport à 77,78 crore de Rs en 19. L’aide en capital est destinée à aider ces entrepreneurs à « remplir les obligations en vertu de la politique de passation des marchés publics pour les micro et petites entreprises, à adopter des pratiques commerciales applicables et à tirer parti de l’initiative Standup India dans le but de promouvoir la « culture d’entreprise » parmi la population SC/ST », a informé lundi Rajya Sabha, ministre des MPME, Narayan, avec les données du National SC/ST Hub.

Selon les estimations budgétaires révisées, Rs 120 crore ont été alloués sous le hub, contre Rs 80 crore en FY20 et Rs 78,30 crore en FY19. Le gouvernement a mis en place 15 bureaux nationaux SC/ST Hub (NSSHO) à travers le pays pour le mentorat et l’accompagnement des entrepreneurs SC/ST dans des domaines tels que la participation aux offres, la facilitation du financement, la participation à des programmes spéciaux de développement de fournisseurs, les connexions CPSE, les formations e-appel d’offres, GeM , enregistrement Udyam, etc.

Rane a indiqué que dans le cadre du programme de renforcement des capacités de la NSSH, 26 360 candidats SC/ST ont été formés tandis que le programme a été efficace pour résoudre les problèmes des entrepreneurs SC/ST et a amélioré leur participation au processus de passation des marchés publics. Selon le portail MPME Sambandh, la part des entrepreneurs SC/ST dans les marchés publics est restée autour de 0,55% depuis l’exercice 19, contre le sous-objectif annuel de 4% fixé pour les ministères centraux, les départements et les PSU à acquérir sur leurs 25%. objectif annuel des MPE. En fait, le montant des achats est passé de Rs 824 crore en FY19 à Rs 753 crore en FY21. Au 2 août 2021, des achats d’une valeur de 126 crores de roupies avaient été effectués par l’intermédiaire de 344 entrepreneurs SC/ST au cours de l’exercice 22.

Pendant ce temps, dans le cadre du programme de crédit du gouvernement pour SC/ST et les femmes entrepreneurs – Standup India, qui facilite le crédit bancaire entre Rs 10 lakh et Rs 1 crore, a sanctionné 1 16 266 demandes de prêt pour un montant de Rs 26204,49 crore depuis sa création, selon les données. du Département des services financiers, Financial Express Online avait rapporté le mois dernier. Lancé en avril 2016, le nombre de demandes sanctionnées a augmenté de 27,3 % par rapport à 91 319 sanctionnées au 10 mars 2020, contre 55 342 demandes au 7 mars 2018. Les données du ministère des Finances ont été partagées par le ministère de la Justice pour la justice sociale et l’autonomisation. Pratima Bhoumik à Lok Sabha aujourd’hui récemment.

