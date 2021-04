National Trust à nouveau réveillé: accusé de demander aux enfants de «condamner la Grande-Bretagne» UK | Nouvelles

Un groupe de campagne mis en place par des membres rebelles a déclaré que des élèves du primaire avaient été montrés dans des maisons de campagne, puis invités à écrire des vers sur les liens des anciens propriétaires avec l’Empire britannique. La poésie faisait partie du projet controversé de la campagne coloniale de la fiducie mettant en évidence les liens entre les maisons de campagne et l’impérialisme.

Le programme, qui a été lancé en 2018, concerne 100 enfants et a été dirigé par Corinne Fowler, professeur de littérature postcoloniale à l’Université de Leicester.

Le professeur Fowler a déclaré: «Les élèves de la campagne coloniale ont produit un travail qui exprime l’éventail le plus complet possible d’approches, de perspectives et d’émotions, du critique au curieux en passant par l’expression d’émerveillement.»

Mais le groupe de pression Restore Trust, mis en place pour exiger que le National Trust revienne à son objectif principal en tant que gardien du patrimoine britannique, a averti que le projet de poésie semblait encourager les jeunes à déplorer le passé du pays.

Le porte-parole de Restore Trust, Jack Hayward, a déclaré: «Nous n’avons pas de problème avec une évaluation objective de l’histoire.

« Nous avons un problème avec les gens qui sont subjectifs sur l’histoire. »

Le poème d’un élève sur Lord Curzon, vice-roi de l’Inde de 1899 à 1905, a été supprimé du site Web du National Trust, qui possède son ancienne maison, Kedleston Hall dans le Derbyshire.

Le poème disait: « Je m’appelle George Nathaniel Curzon, je suis une personne très supérieure » et a continué « Il pense qu’il est fort, essayant de conquérir l’Inde. »

Un porte-parole du National Trust a déclaré: «Colonial Countryside est un projet d’écriture créative pour les écoliers dans 11 endroits confiés au National Trust.

«Il rassemble des enfants avec des écrivains et des historiens pour qu’ils utilisent leurs compétences créatives pour découvrir les histoires qui se cachent derrière ces lieux.

« Il s’agit de l’un des nombreux projets pour enfants, notamment un projet scientifique à Woolsthorpe dans le Lincolnshire, lieu de naissance de Sir Isaac Newton, un projet de sculpture à Sudbury Hall dans le Derbyshire et des travaux d’enfants à la Sandham Memorial Chapel d’après des peintures de Stanley Spencer qui représentent des scènes de la Première Guerre mondiale.

« Permettre aux enfants d’explorer l’histoire et la nature, de réfléchir à leur place dans le monde et de créer de nouvelles réponses est une partie importante de notre travail. »

La directrice générale Hilary McGrady a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été réveillée mais a admis que le moment de la publication du rapport n’était « pas brillant au milieu d’essayer de traiter avec Covid et tout le reste ».

Elle a déclaré: « Ma plus grande erreur a été de la publier quand nous l’avons fait, car elle a été confondue avec Black Lives Matter. »

Mme McGrady a révélé que la fiducie avait reçu 500 plaintes de ses membres au sujet du rapport.