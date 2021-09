National Trust accusé d’avoir “démis de ses fonctions” 1 800 employés malgré des réserves de trésorerie dépassant les 400 millions de livres sterling | Royaume-Uni | Nouvelles

Le rapport annuel et les comptes de l’organisme du patrimoine ont révélé que ses réserves de trésorerie non affectées sont passées de 317 millions de livres sterling à 410 millions de livres sterling. Cela représente une augmentation de 93 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois.

Ses réserves étaient si importantes en février qu’elle disposait de 224 millions de livres sterling supplémentaires au-dessus de son propre “objectif de réserves minimales” de 186 millions de livres sterling.

Malgré ces perspectives financières optimistes, la fiducie s’est débarrassée de 1 767 employés dans le cadre d’un plan de réduction des coûts controversé visant à économiser 200 millions de livres sterling.

Cela équivaut à un sur sept de ses 12 389 employés, dont des dizaines de conservateurs très expérimentés.

La fiducie a également déclaré que 55 de ses “offres de nourriture et de boissons” fermées l’année dernière dans le cadre de son programme de réduction des coûts resteraient définitivement fermées.

“Les fonctions principales de la fiducie n’incluent pas les activités de location de vacances, le fait d’être un propriétaire exigeant et interférant avec les locataires en difficulté ou de maximiser les locations résidentielles haut de gamme à des clients fortunés.

“Ils incluent le fait d’être commis aux travaux de certains des trésors du pays, de la conservation et de la conservation professionnelle et de maximiser l’accès du public et la jouissance des objets précieux qui lui sont confiés.

« La fiducie a massivement bénéficié du soutien du gouvernement pendant la pandémie, y compris par le biais du régime de congé, mais a répondu en licenciant du personnel malgré des finances qui sont [far] plus robuste que d’autres organisations à traverser la crise.

“Sa réponse n’explique pas la déconnexion entre les recettes généreuses des particuliers et ses locations de vacances en plein essor et les entreprises de location privées et la fermeture des sites et des équipements au public.”

Le National Trust a déclaré au Sunday Telegraph que le grand bond de ses réserves de liquidités provenait de “quelques sommes forfaitaires importantes”, dont un versement d’assurance de 66,3 millions de livres sterling et “la récupération de nos investissements en bourse”.

Express.co.uk a contacté le National Trust pour commentaires.