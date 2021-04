National Trust en dernier: les membres lancent une rébellion contre «l’agenda éveillé» | UK | Nouvelles

Vicar of Dibley: Geraldine aborde Black Lives Matter

En septembre dernier, le National Trust a publié un rapport sur les liens entre 93 de ses propriétés et le colonialisme historique et l’esclavage. Ceux-ci comprenaient Chartwell, l’ancienne maison de Winston Churchill, en raison de son temps en tant que secrétaire d’État aux Colonies.

Le Restore Trust, qui revendique 300 partisans, soutient qu’un «agenda politique est venu dominer» le travail du National Trust.

Il demande à l’organisme de bienfaisance de cesser de «sermonner» et de «patronner» ses membres et insiste sur le fait qu’ils «comprennent que l’histoire est compliquée».

S’adressant au Daily Telegraph, un partisan de Restore Trust a déclaré que le groupe visait à restaurer «l’éthique apolitique originelle du Trust» et «faire en sorte que tous les visiteurs se sentent les bienvenus et inclus sans diaboliser l’histoire ou l’héritage de quiconque».

Un autre a écrit: «Le Trust a passé beaucoup de temps à essayer de résoudre les problèmes de sa démographie, à essayer d’élargir son attrait et d’être plus inclusif.

« La Grande-Bretagne a un passé mouvementé et c’est comme ça que tout le passé était » (Image: GETTY)

Le Restore Trust affirme qu’un «agenda politique est venu dominer» le National Trust (Image: GETTY)

«La Grande-Bretagne a un passé mouvementé et c’est ainsi que tous les passés étaient.

«Nous pouvons à la fois le célébrer et le déplorer sans avoir besoin de le détruire ou de le cacher.»

Ils ont ajouté «la grande hypothèse selon laquelle la génération grise est ignorante de l’esclavage, ne se soucie pas des préjugés et ne voit l’Empire britannique qu’à travers des lunettes teintées de rose» n’est «pas nécessairement historiquement exacte».

Le National Trust a déclenché une réaction violente avec son rapport de septembre sur l’impérialisme, certains déposant des plaintes auprès de la Commission des organismes de bienfaisance.

LIRE LA SUITE: Le gouvernement britannique va « interdire l’utilisation du terme BAME » des mois après les manifestations du BLM

Sir Winston Churchill photographié à Chartwell (Image: GETTY)

Nigel Farage, l’ancien chef du Brexit Party, s’est dit «de plus en plus consterné» par la «route réveillée» empruntée par le Trust.

Le professeur Simon Heffer, éminent historien, a quitté le National Trust pour protester contre le rapport.

S’adressant à MailOnline, il a accusé l’organisme de bienfaisance d’avoir fait preuve d’une «ignorance à couper le souffle» et a affirmé que son enquête était «unilatérale dans ses conclusions».

Parmi les autres propriétés répertoriées dans le rapport du National Trust, citons Bateman’s, l’ancienne maison de Rudyard Kipling.

NE MANQUEZ PAS

Alex Beresford interpelle Nigel Farage sur la revendication du BLM au milieu des émeutes de Bristol [REVEAL]

Pourquoi les guerriers de race doivent être défiés, dit ANDREW ROBERTS [COMMENT]

Sadiq Khan attaqué pour avoir utilisé le BLM à ses « propres fins politiques » [SHOCK]

Une manifestation Black Lives Matter à Londres l’été dernier (Image: GETTY)

Une attention renouvelée a été accordée à l’histoire coloniale de la Grande-Bretagne (Image: GETTY)

Cela explique cela parce que «l’Empire britannique était un thème et un contexte central» de la production du poète.

Allan Bank, qui appartenait au militant anti-esclavagiste William Wordsworth, est incluse en raison du rôle de son frère dans la Compagnie des Indes orientales.

Un porte-parole du National Trust a confirmé qu’il était au courant du nouveau groupe et qu’il était prêt à s’engager avec lui.

Ils ont commenté: «Nous écoutons les préoccupations et les critiques et sommes en contact régulier avec les groupes de supporters et sommes toujours intéressés à entendre des commentaires constructifs.

Londres: la police affronte des manifestants lors de la manifestation « Kill The Bill »

«Nous connaissons l’existence de ce site Web, mais nous n’avons pas été contactés par ceux qui l’ont créé.

«Il est difficile de dialoguer avec des groupes ou des individus anonymes en ligne, mais nous essayons toujours de répondre à nos critiques.

«Nous avons longuement répondu aux sujets abordés sur le site Web par le biais de notre engagement quotidien, des médias, des médias sociaux, de notre site Web et de nos communications avec les membres.»

La statue de Churchill sur la place du Parlement a été vandalisée l’été dernier (Image: GETTY)

D’énormes manifestations de Black Lives Matter ont éclaté dans le monde l’été dernier à la suite de la mort de George Floyd lors d’une altercation avec la police dans le Minnesota.

Au Royaume-Uni, cela s’est traduit par une concentration accrue sur l’histoire coloniale de la nation et les monuments associés.

Une statue d’Edward Colston, un marchand et marchand d’esclaves, a été démolie à Bristol tandis que la statue de Winston Churchill sur la place du Parlement a été la cible de graffitis.