National Trust : une organisation proposera à son personnel des siestes à l’heure du déjeuner afin d’échapper au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Afin d’échapper au soleil britannique brûlant, le personnel pourra prendre des pauses déjeuner plus longues. Les travailleurs peuvent également être autorisés à commencer plus tôt le matin avant que la température ne monte, un peu comme ils le font sur le continent. En raison de la hausse des températures due au changement climatique, le National Trust craint que les touristes puissent éviter les périodes les plus chaudes de la journée.

Un porte-parole du National Trust a déclaré : « Nous avons beaucoup à faire pour préparer l’industrie touristique britannique aux effets du changement climatique.

“Une grande partie du débat sur le tourisme et le changement climatique à ce jour s’est à juste titre concentrée sur les voyages internationaux et l’impact des vols et des vacances à l’étranger.

“Mais ce qui n’a pas été entièrement abordé, c’est ce à quoi l’industrie touristique nationale pourrait être confrontée à moins que nous ne prenions des mesures drastiques pour réduire les émissions.

“Le National Trust prend déjà des mesures, mais il reste beaucoup à faire dans l’industrie pour nous préparer collectivement à des jours plus fréquents au-dessus de 30 ° C, des vents plus forts et des inondations accrues.”

La politique a été révélée parallèlement à l’analyse de ses 500 propriétés patrimoniales à travers le pays, plus de 700 miles de côtes et 600 000 acres de campagne entre 2015 et 2019.

Selon l’analyse, le nombre de visiteurs diminue considérablement une fois que la température atteint 28 °C (82,4 °F), tandis que la journée idéale pour les touristes est de 21 °C (69,8 °F) avec un peu de vent.

Ham House du National Trust à Richmond a été contraint de fermer en août 2019 en raison de températures dépassant les 40 °C (104 °F).

De ce fait, l’établissement est l’un des premiers à adopter de nouveaux horaires de travail conformes à la politique méditerranéenne.

Les revendications découlent des plans de l’organisation pour traiter les liens entre ses sites et l’esclavage.

Un rapport sur les « Connexions entre le colonialisme et les propriétés maintenant sous la garde du National Trust, y compris les liens avec l’esclavage historique » a détaillé les liens avec 93 lieux historiques à travers le pays.

Un groupe nommé “Restore Trust” a été fondé plus tôt cette année à la suite du prétendu programme de l’organisation et prévoyait d’évincer le président, Tim Parker.

L’un de ses membres, Tony Adler, a déclaré : “Le plan est de changer formellement toute la philosophie.

“Et de se débarrasser du président.

“Il y a eu un changement radical dans la philosophie du Trust et ils ont perdu de vue leur charte.”

Malgré les allégations, la directrice générale du National Trust, Hilary McGrady, a défendu l’organisation caritative pour avoir parlé d’esclavage et de racisme.