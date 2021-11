Native Instruments offre 50 pour cent de réduction sur les soldes de la cyber-saison

Native Instruments, les fabricants de Traktor Pro et d’autres logiciels de musique populaires, ont lancé leur vente Cyber ​​Season. Jusqu’au 6 décembre, les clients peuvent obtenir 50 % de réduction sur les instruments, les effets, les mises à jour et les mises à niveau. Il y a également 30% de réduction sur les mises à jour et les mises à niveau de Komplete 13, et d’énormes économies sur les offres groupées.

Native Instruments a 50% de réduction sur les soldes de la cyber-saison

Les nouvelles versions incluses dans l’accord sont :

Piano ColorsSession Guitarist: Picked Nylonthe Light TrilogyAction Strings 2

Outre Traktor Pro 3, Massive X, Guitar Rig 6 Pro et Kontakt 6 bénéficient également d’une réduction de 50 %, tout comme plus de 80 extensions. Traktor 3 inclut désormais l’intégration Beatport et Beatsource, ainsi que le streaming hors ligne pour 1000 pistes. Pour les DJ professionnels, il offre une intégration avec le dernier matériel utilisé dans les clubs.