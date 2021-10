Native Union lance des bonnets AirPods inspirés des chaussettes iPod

En l’honneur du 20e anniversaire de l’iPod et du 10e anniversaire du décès de Steve Jobs, Native Union sort un petit accessoire commémoratif et utile – AirPods Beanies. Inspirés des chaussettes iPod classiques, les nouveaux bonnets AirPods fonctionnent avec tous les étuis AirPods (et plus) et sont livrés dans un pack de 4 couleurs.

Les chaussettes iPod occupent une place particulière dans le cœur de nombreux utilisateurs d’Apple et, fait intéressant, elles ont été vendues pendant près d’une décennie, de 2004 à 2012. Voici comment Apple les a décrites :

Ajoutez donc une touche de couleur à votre iPod avec les chaussettes iPod, l’accessoire iPod le plus confortable et le plus dynamique de l’année. Le modèle d’iPod que vous possédez n’a pas d’importance, car les chaussettes iPod s’adaptent à tous. Et peu importe votre humeur, car chaque ensemble de chaussettes iPod comprend six couleurs vives pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Excusez-nous si nous affirmons l’évidence, mais voici comment cela fonctionne : il suffit de glisser votre iPod dans la chaussette pour le garder en sécurité et au chaud. Faites-le glisser pour ancrer ou modifier les listes de lecture. C’est aussi simple que… d’enfiler une paire de chaussettes.

Comme vous pouvez le deviner, l’accessoire confortable est également spécial pour l’équipe d’Apple. Fait amusant, en 2017, notre unité d’examen Apple Watch Series 3 est venue dans une chaussette verte pour iPod !

Les bonnets AirPods de Native Union sont livrés avec une touche moderne à la palette de couleurs d’origine dans un pack de 4 pour 19 $. Les bonnets AirPods s’adaptent aux AirPods gen 1, 2 et 3 et aux AirPods Pro. Et honnêtement, ils conviendront probablement à la plupart des étuis de chargement d’écouteurs entièrement sans fil de toutes les marques.

Les bonnets semblent être parfaits pour empêcher les AirPod de sortir de l’étui lorsque vous les laissez tomber, tout en offrant une protection supplémentaire et en empêchant la poussière et la crasse de s’accumuler dans et autour de votre étui.

Les bonnets AirPods sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés et fonctionnent également avec la recharge Qi.

Faites un voyage dans le passé avec nous. Créés pour célébrer le 20e anniversaire de l’iPod, nos bonnets AirPods jouent sur les chaussettes emblématiques de l’iPod et les avancent jusqu’en 2021. Livrés dans un pack de 4 couleurs pastel, vous pouvez donc les mélanger selon votre humeur.

