Native Union ramène les chaussettes iPod, mais pour les AirPod

Native Union a annoncé cette semaine le lancement des AirPods Beanies, un nouvel étui de transport pour les AirPods inspiré de l’emblématique iPod Sock. Les AirPods Beanies arrivent juste après le 20e anniversaire de l’iPod et plairont aux fans d’iPod.



Apple a commencé à vendre des chaussettes iPod en 2004, offrant un ensemble de six pour 29 $. Lorsqu’ils ont été introduits, Steve Jobs les a qualifiés en plaisantant de « nouveau produit révolutionnaire » et ils sont devenus un favori des utilisateurs d’Apple car ils pouvaient s’adapter à plusieurs appareils, même les premiers iPhones.



Les bonnets AirPods présentent un design en tricot bicolore, similaire à la chaussette iPod, et ils sont disponibles en quatre couleurs pastel : Glacier, Peach, Indigo et Sage. Les bonnets sont dimensionnés pour s’adapter à tous les modèles d’AirPods, y compris les AirPods d’origine, les AirPods 2, les AirPods 3 et les AirPods Pro.



Les bonnets sont presque identiques aux chaussettes iPod d’origine, bien qu’ils soient plus courts pour s’adapter aux AirPod et soient disponibles dans une série de couleurs fraîches. Les bonnets peuvent être retirés à des fins de chargement sans fil ou lors de leur utilisation, et ils offrent une protection pour les AirPod lorsqu’ils sont nichés dans un sac ou une poche.

Native Union vend les AirPods Beanies par lot de quatre pour 19,99 $ et ils peuvent être achetés sur le site Web de Native Union.

Les nouveaux AirPod de troisième génération prennent en charge les anciens modèles d’iPhone, d’iPad et d’iPod touch précédemment pris en charge par les AirPod de deuxième génération. Selon la page de spécifications d’Apple pour les nouveaux AirPod, les AirPod de troisième génération ne prennent pas en charge l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus et l’iPhone 5s. Ils abandonnent également la prise en charge de l’iPad mini 2 et de l’iPad mini 3 aux côtés de la sixième génération…