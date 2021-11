N’attendez pas le Black(out) Friday, économisez jusqu’à 650 $ sur une centrale électrique portable EcoFlow aujourd’hui

Cet article est sponsorisé par EcoFlow

C’est difficile à croire, mais le Black Friday est presque là (sérieusement, où est passée cette année ?) EcoFlow, avec sa propre cuillerée d’offres que vous pouvez saisir dès maintenant, vous permet d’anticiper la ruée des vacances. Cette année, EcoFlow offre des remises importantes sur non pas une, ni deux, mais cinq centrales électriques portables, batteries domestiques et ensembles différents.

Alimentez-vous avec RIVER Pro

Si vous avez besoin d’une alimentation prodigieusement portable, n’en dites pas plus ! Le RIVER Pro d’EcoFlow comprend trois prises secteur de 600 W, trois ports USB-A (dont l’un comprend la technologie de charge rapide) et un port USB-C. Non seulement il peut se recharger de 0% à 80% en une heure, mais RIVER Pro peut alimenter 80% des appareils électroménagers essentiels (comme les accessoires de cuisine et les outils de bricolage) si nécessaire. Pour encore plus de puissance, associez l’un ou l’autre à une batterie supplémentaire EcoFlow pour doubler leurs capacités.

Faites encore plus avec la série DELTA d’EcoFlow

Si vous recherchez plus de jus, EcoFlow est là pour vous avec la série DELTA. Ces centrales sont livrées avec suffisamment de prises murales, de ports USB et de ports CC pour alimenter un minimum de 12 appareils en même temps, selon le modèle que vous choisissez. Grâce à la technologie X-Boost, ils peuvent également alimenter jusqu’à 90 % des appareils électroniques. Enfin, la série DELTA peut également être rechargée rapidement, garantissant que l’alimentation est toujours disponible quand vous en avez le plus besoin.

Avec cette offre, vous pouvez économiser sur trois centrales DELTA différentes, la DELTA mini de 882 Wh, la DELTA de 1260 Wh et la DELTA Max de 2016 Wh, ainsi qu’une DELTA avec deux ensembles de panneaux solaires de 160 W. N’oubliez pas que vous pouvez coupler un DELTA Max avec des batteries DELTA Max Smart Extra pour encore plus de jus.

Économisez gros sur l’un de ces produits EcoFlow aujourd’hui

Ces réductions sur les centrales électriques portables d’EcoFlow sont disponibles à partir d’aujourd’hui. Comme pour toute offre exceptionnelle, vous ne disposez que d’un temps limité pour profiter de ces prix incroyables avant qu’ils ne disparaissent. Pour commencer, cliquez sur l’un des liens ci-dessous, placez la centrale électrique de votre choix dans votre panier, appliquez tous les coupons disponibles à l’écran et passez à la caisse.

