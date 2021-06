N’attendez pas le Prime Day : ces appareils sont déjà très bon marché et ils ne tomberont sûrement plus en panne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Prime Day 2021 approche, à tel point qu’il est célébré dans quelques jours seulement, entre le 21 et le 22 juin. Avec ces deux jours d’offres, arriveront des milliers de produits dont les prix baissent et qui marquent des creux historiques ou dans la plupart des cas des prix difficiles à dire non.

Mais il existe un certain nombre d’appareils qui ne tombent généralement pas en panne ou ne font pas autant ou le Prime Day. Guidés par les métriques et l’instinct, nous avons compilé 10 produits qui sont déjà bon marché et qui ne baisseront plus dans les prochains jours.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Ces produits sont des mobiles, des tablettes, des appareils électroménagers et des produits électroniques courants de grandes marques. Beaucoup d’entre eux étaient déjà en vente depuis des jours, ils sont donc intéressants.

De plus, un avantage de les acheter maintenant à ce prix est que vous vous assurez qu’il y a du stock et qu’il arrivera en moins de temps, car pendant le Prime Day, les livraisons peuvent être retardées en raison du grand volume de colis qu’ils doivent livrer.

N’oubliez pas que vous pouvez les obtenir sur Amazon maintenant et le Prime Day, mais pour la semaine prochaine et pour le recevoir avec une livraison gratuite et rapide, vous devrez vous inscrire à Amazon Prime.

iPhone 12

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

L’iPhone le plus connu et le dernier modèle lancé par Apple est cet iPhone 12. C’est l’un des meilleurs modèles du moment car ses caractéristiques et son prix le rendent très intéressant.

L’édition iPhone 12 avec 64 Go de stockage et de couleur bleue ne coûte que 799 euros. Ce sont 110€ de remise par rapport à son prix officiel de 909 euros. Une belle remise difficile à améliorer.

Si vous voulez en savoir plus sur cet iPhone 12, ne manquez pas cette analyse.

PETIT F3

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

L’un des mobiles phares récemment annoncés de POCO est ce PETIT F3 5G, un mobile avec un écran AMOLED de 6,67 pouces, Snapdragon 870, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qui a un vrai prix d’aubaine.

Le prix officiel est de 369 euros, mais il est déjà à l’un de ses prix les plus bas sur Amazon pour seulement 298 euros. Oui, ce morceau de mobile pour moins de 300 euros avec un excellent appareil photo de 48 Mpx, une batterie de 4 520 mAh et une charge rapide, entre autres fonctionnalités.

Ne manquez pas l’analyse complète du POCO F3 5G que nous avons publiée sur ComputerHoy.com où vous pouvez connaître tous les détails de ce mobile.

Xiaomi Redmi Note 10

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, du NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Un mobile rond à prix rond. Il s’agit de Xiaomi Redmi Note 10, l’un des joyaux de Xiaomi que nous avons déjà testés sur ComputerHoy.com. Ce mobile dispose d’un processeur MediaTek qui répond parfaitement, d’une grande autonomie de batterie et d’un rapport qualité-prix qui a actuellement peu à concurrencer.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour seulement 177 euros. Oui, moins de 200 euros.

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces, d’un appareil photo principal de 48 Mpx, d’un appareil photo frontal de 8 Mpx, d’une batterie de 5 000 mAh à charge rapide et d’un processeur MediaTek Dimensity 700.

Xiaomi Redmi 9

Ce mobile low cost dispose d’un écran Full HD et d’une batterie de 5 020 mAh, entre autres caractéristiques assez surprenantes pour son prix, qui reste inférieur à 170 euros.

L’un des téléphones Xiaomi les moins chers et dont le prix ne semble pas baisser. C’est ce Xiaomi Redmi 9, un mobile basique et basique qui est capable d’offrir suffisamment en tant que mobile pour passer des appels, envoyer des messages via WhatsApp et des utilisations typiques, mais sans beaucoup plus de prétentions.

Il s’agit d’un mobile low-cost toujours à un bon prix, mais désormais il ne coûte que 99,99 euros sur Amazon, soit une remise de 49 euros sur son prix normal.

Il possède un écran FullHD+ de 6,53 pouces, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible avec une carte microSD, il dispose également d’un appareil photo de 13 mégapixels.

iPad Air 2020

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 “.

Le dernier modèle de iPad Air sorti en 2020 son prix est également bas pour ce qu’il coûte habituellement. Malheureusement, ce n’est pas un produit qui baisse beaucoup plus.

Cet iPad Air 64 Go en gris sidéral ne coûte que 600 euros, soit 49 euros de moins que le prix officiel fixé par Apple.

C’est une tablette que nous avons testée et analysée en profondeur sur ComputerHoy.com, où nous avons été surpris par les bonnes performances de son processeur A14 Bionic, l’autonomie de sa batterie, qu’elle dispose enfin de l’USB-C comme connexion pour les données et la charge. et aussi son écran 10,9 pouces Liquid Retina.

Samsung Galaxy Tab A7

Tablette 10,4 pouces parfaite pour regarder des vidéos ou surfer sur internet pendant des heures grâce à sa batterie de 7 040 mAh et du son grâce à ses 4 haut-parleurs.

En ce qui concerne les tablettes, nous pouvons dire que l’une des plus vendues en ce moment est celle-ci Samsung Galaxy Tab A7. Une tablette haute résolution de 10,4 pouces qui, bien qu’elle soit considérée comme une tablette de milieu de gamme, parfaite pour regarder des vidéos, des films, surfer sur Internet et même jouer à des jeux, est capable de bien plus.

Il a Android 10, une batterie de 7 040 mAh, 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. Avec ses 4 haut-parleurs, vous assurez une bonne qualité sonore tout en profitant de votre contenu.

Une parfaite tablette tout-terrain pour tous les publics, même en tablette enfant pour seulement 186 euros.

Xiaomi Bande 5

Le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi a des capteurs améliorés pour mesurer les pas, les distances et la qualité du sommeil. Aussi, de nouvelles options de santé et la charge magnétique souhaitée.

De loin le bracelet d’activité le plus reconnu au monde. Xiaomi Mi Band 5 C’est toujours un excellent bracelet d’activité à avoir au poignet malgré le fait qu’il existe déjà la sixième génération. Il ne vous coûtera que 26 euros sur Amazon.

Cette version a un écran plus grand que la précédente, avec une grande amélioration dans le logiciel et dans les conceptions des sphères que vous pouvez personnaliser, un suivi d’activité 24h/24 et 7j/7 pour mesurer vos pas, les calories brûlées, le temps d’activité ou même suivre les sports .

Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque pour mesurer le fonctionnement de votre cœur à tout moment, que vous fassiez du sport, que vous vous reposiez ou dormiez. Dans l’analyse du Xiaomi Mi Band 5, nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Montre Samsung Galaxy Active 2

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est la deuxième génération de la montre de sport de la société sud-coréenne. En plus d’améliorer la reconnaissance sportive, c’est désormais une meilleure montre connectée grâce à sa lunette numérique.

Pour ceux qui recherchent un produit de santé un peu plus avancé à un bon prix, cette smartwatch Montre Samsung Galaxy Active2 Son prix est très bas sur Amazon et avec peu d’intention d’aller encore plus bas.

Il s’agit d’une montre connectée avec un écran AMOLED rond, un suivi de vos activités et exercices, un capteur de fréquence cardiaque et totalement résistante à l’eau et à la poussière, vous pouvez donc l’utiliser pour nager dans la piscine ou dans la mer. Il a plus de fonctions, vous pouvez en savoir plus sur cette montre dans cette revue.

En ce moment il est à son prix le plus bas, seulement 148 euros avec la livraison totalement gratuite dans sa version 44mm, la grande taille. En 40mm le prix monte à 177 euros.

Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro

Purificateur d’air intelligent avec connexion WiFi, écran LCD et contrôle par application mobile pour des pièces jusqu’à 60m2.

N’ayez jamais une mauvaise source d’allergie à la maison. Ce purificateur d’air Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro C’est l’un des modèles les plus puissants et les plus avancés de la marque.

Il est conçu pour éliminer tout élément dans l’air jusqu’à 3 microns, comme la poussière, les moisissures, les acariens et bien d’autres particules en suspension. Il peut également nettoyer n’importe quelle pièce des mauvaises odeurs. C’est l’un de ces produits dont vous avez besoin si vous avez des allergies ou si vous vivez dans une ville très polluée.

Cette version purifie les pièces jusqu’à 60m2 et dispose d’un écran tactile et d’une connexion WiFi à contrôler depuis votre application Mi Home.

Son prix n’est que de 125 euros, une bonne remise étant donné qu’il coûte 200 euros.

Aspirateur robot Lefant M201

Aspirateur robot d’une puissance de 1800 Pa, réservoir de 500 millilitres et capteurs optiques pour éviter les collisions avec les meubles. Il dispose du WiFi et est compatible avec Alexa.

Lefant M201 C’est peut-être l’un des aspirateurs robots les moins chers sur Amazon et avec des milliers de critiques positives, et il est difficile de trouver un produit comme celui-ci avec un meilleur rapport qualité-prix en ce moment.

Il a une puissance de 1800 Pa, un réservoir de 500 ml, des capteurs anti-collision et des brosses parfaites pour nettoyer les maisons avec des animaux et ramasser les poils qu’ils laissent sur le sol.

Son prix n’est que de 79,99 euros sur Amazon en appliquant un coupon que vous trouverez sur sa page.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.