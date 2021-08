N’attendez pas que l’Oracle d’Omaha vous dise que NVDA Stock est un achat

in

C’est le prix à payer pour l’excellence. Et quand il s’agit de Nvidia (NASDAQ :NVDA) il est rarement bon marché. Aujourd’hui, cependant, la valeur d’une transaction NVDA couverte sur la dynamique des actions semble opportune et rentable en dehors et sur le graphique des prix. Laisse-moi expliquer.

Trouver la prochaine grande chose à Wall Street est une quête sans fin. Mais à l’occasion, les investisseurs se voient offrir une opportunité avérée d’acheter un leadership de croissance bien connu montrant peu, voire aucun signe de ralentissement. Et à l’heure actuelle, l’action NVDA satisfait à ces critères.

Certes, Nvidia conserve l’apparence d’une action à prix élevé si l’on demandait son avis à un investisseur de valeur. Mais NVDA n’est pas là pour faire plaisir à Warren Buffet ou à d’autres qui suivent ce type d’approche pour acheter des entreprises avec succès au fil du temps.

Et voici la chose, non seulement ces investisseurs ont raté les actions NVDA, mais ils vont également être à nouveau laissés de côté.

Rien qu’en 2021, les actions de Nvidia ont augmenté de près de 60% et plus de trois fois par rapport à la technologie lourde Nasdaq Composite. Depuis le creux du marché baissier de Covid, les actions ont augmenté d’environ 360 %. Et au cours des cinq dernières années, NVDA a gagné environ 1 300 % !

UNE Marché baissier pour tous

Pour au moins marcher un peu dans l’allée, il y aura toujours une exception ou deux à la règle de l’élan coûteux dans NVDA. Et en 2020, les actionnaires de Nvidia ont fait preuve d’une brève erreur de jugement.

Pendant le marché baissier de Covid, Nvidia a été offert comme un fruit à portée de main mûr pour les chercheurs de valeur. Néanmoins, la compression multiple a probablement fait reculer les investisseurs par crainte d’une illusion d’optique plus mûre pour une révision baissière.

Besoin de preuves ? Même l’Oracle d’Omaha avertissait que le monde avait changé lors de sa sortie célèbre Delta (NYSE :DAL), Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL) et d’autres avions de ligne plutôt que d’acheter davantage d’actions à rabais. En fin de compte, le marché a déjoué même les meilleurs des meilleurs.

Aujourd’hui, peu de choses ont changé pour l’action NVDA. Un peu comme le géant des véhicules électriques Tesla (NASDAQ :TSLA) ou mastodonte du e-commerce Shopify (NYSE :MAGASIN), Nvidia est une force avec laquelle il faut compter étant donné sa domination sur les marchés à forte croissance.

Des puces permettant l’IA aux automobiles autonomes, en passant par les jeux, les superordinateurs, les centres de données, les crypto-monnaies et plus encore, les vrilles commerciales tenaces de NVDA peuvent être trouvées à peu près partout qui impliquent un ordinateur.

Et en fin de compte (encore une fois), si vous attendez l’approbation d’Oracle pour acheter des actions NVDA, vous perdez votre temps et ratez une opportunité très rentable ici et maintenant.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action NVDA

Apparemment, les investisseurs perdent également leur temps s’ils attendent un RSVP axé sur la croissance. La bonne nouvelle est que les actions NVDA ont obtenu une note composite IBD « imbattable » de 99. Cependant, la société a observé suffisamment de défauts en utilisant les directives techniques d’IBD pour étiqueter les actions NVDA « étendues » et suspectes pour les acheteurs. Je m’éloigne respectueusement.

Techniquement, et comme l’illustre le graphique hebdomadaire fourni, les actions Nvidia se situent actuellement dans une base en forme de coupe de cinq semaines. C’est une plate-forme classique pour les évasions de haute puissance. Mais est-ce parfait ? Pas selon les normes d’IBD.

Pour commencer, IBD met en garde contre les coupes de moins de sept semaines. Aujourd’hui, la coupe de Nvidia est à deux semaines de répondre à ces critères. De plus, la ligne RS légèrement en retard de Nvidia inquiète encore plus ces stratèges.

Mais je suis optimiste, Nvidia a suffisamment travaillé en sa faveur pour rebondir fortement. Le fait est que d’autres indicateurs indiquent que la dynamique peut se réaffirmer de manière significative.

Ce sur quoi je me concentre, c’est la jolie correction de 14% de l’action NVDA qui a trouvé un support sur un niveau de retracement de 38% lié à son pivot bas de mai. C’est haussier. Il y a plus aussi.

Combiné à la tendance haussière de la bande de Bollinger de Nvidia et à la stochastique qui vient de traverser en territoire neutre, la coupe imparfaite d’un homme a les caractéristiques d’un long rentable d’un autre taureau.

Avec une cassure de modèle d’environ 1% au-dessus de la clôture de jeudi, une combinaison de colliers d’octobre à 210 $/230 $ est une stratégie d’actions longue couverte privilégiée.

De manière simpliste, ce type de position capitalise sur l’élan haussier attendu, car le collier maximise ses bénéfices au-dessus de 230 $ à l’expiration. Mais il y a plus à coller un stock comme NVDA.

En tant que portefeuille de base digne de ce nom, un collier sur les actions NVDA invite les investisseurs à s’adapter favorablement dans des conditions défavorables, car d’autres font des excuses et prétendent que le monde a changé, tandis que la valeur d’un nom comme Nvidia les regarde en face.

