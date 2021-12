Natti Nastasha pourrait perdre la vie avec son bébé de six mois

Récemment, on a appris que Natti Nastasha, son de bébé et a promis qu’ils allaient embarquer dans le même avion dans lequel Flow La Movie a perdu la vie, ce qui a sans aucun doute suffisamment inquiété ses followers.

C’est vrai, Natti Natasha avait prévu de voyager avec sa famille dans le même jet privé dans lequel Flow La Movie, sa femme et leur petit garçon de quatre ans ont perdu la vie, bien que le destin ait été différent.

Au milieu du processus juridique auquel vous êtes confronté Raphi Pina, le fiancé de Natti Natasha, après avoir été mis en examen pour un chef de possession d’armes à feu et un autre de possession d’arme automatique, le producteur de musique a appris que Flow La Movie, sa femme et leur fils de quatre ans étaient également d’autres personnes, Ils ont perdu la vie.

C’est pourquoi le mari de la chanteuse dominicaine a parlé de ce qui s’est passé et lorsqu’il est arrivé à la cour, il l’a souligné.

Cela peut vous intéresser : Natti Natasha : Votre partenaire pourrait passer 10 ans en prison

Aujourd’hui n’est pas une bonne journée. Mon assistant est allé chez moi et m’a dit ça et ça m’a pris par surprise ».

De plus, Pina Nieves a expliqué qu’il était un combattant qu’il admirait car il le voyait aussi jeune qu’il l’était avant de se battre.

Je crois qu’il avait réalisé ce que je n’avais pas réalisé avant d’avoir une famille et de passer du temps avec elle », a déclaré Raphy.

Cependant, il y avait autre chose qui a attiré l’attention, comme l’a dit le couple de l’exposant du genre urbain.

La chose la plus inhabituelle qui me fait le plus mal, c’est qu’aujourd’hui je volais dans cet avion. Dans ce même avion, je voyageais avec ma famille à Miami pour quelques engagements ».