Natti Natasha annonce un concert virtuel: Quand? Où?

. Natti Natasha organisera un concert virtuel pour la fête des mères 2021.

Quelques jours à peine après être devenue mère pour la première fois, Natti Natasha présentera une spéciale virtuelle en l’honneur de la fête des mères. Ce concert aura lieu ce dimanche 9 mai 2021 à 17h00 HNE au Temple House de la ville de Miami et sera diffusé via la chaîne officielle de l’artiste sur Facebook.

Au cours du concert virtuel, la future maman interprétera quinze de ses plus grands succès dont «La Mejor Versión De Mi», «Sin Pijama», «Oh Daddy», «Las Nenas», entre autres.

Le spectacle emmènera l’artiste dans un voyage à travers les quatre saisons de l’année: printemps, été, automne et hiver, où chaque saison aura son propre thème, des costumes, des chansons pour l’accompagner et des paysages impressionnants. De plus, pour chaque transition de station, le public pourra assister à tout ce qui se passe dans les coulisses avec des interventions de l’artiste.

Que se passera-t-il au concert virtuel de Natti Natasha?

Le concert, dédié à toutes les mères du monde, commence au printemps, où Natti est confondu entre la pureté de la nature dans un lieu magique entouré de papillons et d’arbres tout en interprétant solennellement “The Best Version of Me” et “Before the Le soleil se lève.”

Plus tard, dans la saison estivale, Natti se retrouve dans une atmosphère chaleureuse et une lumière vive transportant le public sur une île des Caraïbes tout en interprétant d’autres grands succès caractérisés par leur rythme estival. Puis, à l’automne, Natti est vu dans un décor vintage entouré de feuilles et de branches sèches tout en interprétant de grands succès musicaux. Enfin, clôturez le concert en beauté pendant la saison hivernale avec un paysage magnifique à couper le souffle.

Natti Natasha: Une femme aux pas fermes dans la musique

Depuis sa création à New York, Natti Natasha, née en République dominicaine, continue d’ouvrir la voie aux femmes qui cherchent à s’imposer dans la musique latine.

Battant des records pendant deux années consécutives en tant qu’artiste féminine la plus vue sur YouTube, la star dominicaine compte plus de cinquante millions de fidèles followers parmi ses réseaux sociaux, dont quarante millions sur Facebook et Instagram.

A l’occasion de la célébration du Mois de la femme, Natti Natasha a lancé «Las Nenas» avec Cazzu, Farina et La Duraca, un thème musical qui déclarait que l’unité entre les femmes dans le genre était loin d’être terminée, et qu’elle est devenue un phénomène viral sur le Plateforme Tik Tok dépassant 1,4 million de vidéos.

Au mois d’avril, l’interprète a célébré le troisième anniversaire de sa collaboration record “Sin Pijama” avec la chanteuse Becky G avec le lancement de sa deuxième collaboration, “Ram Pam Pam” qui a envahi les réseaux sociaux.