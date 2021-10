Natti Natasha aura sa propre série sur Amazon

Prime Video a annoncé aujourd’hui la nouvelle série originale « Everybody Loves Natti », une série de six épisodes qui suit la star du reggaeton dominicain Natti Natasha.

« Everybody Loves Natti » sera diffusé le 19 novembre exclusivement sur Amazon Prime Video aux États-Unis et en Amérique latine.

Bien que Natti Natasha ait des milliards de vues sur YouTube (et plus de 70 millions de fidèles followers sur les réseaux sociaux), les docuseries seront la première fois où elle partagera les détails les plus intimes de sa vie privée, dont sa relation avec son manager. , Raphy Pina.

Ensemble, à Everybody Loves Natti, Pina et Natti Natasha vivront leur dernier album NATTIVIDAD, l’union de leurs familles, leur vie à Miami, leurs rêves de renommée internationale et un bébé surprise en route.

La série tout accès montre également un aperçu des coulisses de la façon dont Natti a réussi à se dépasser pour devenir la superstar de la musique latine d’aujourd’hui; et a également la participation d’amis et de collaborateurs qui ont fait partie de son voyage tels que Daddy Yankee, Prince Royce, Becky G, Yovanna Ventura et Ariadna Gutiérrez, entre autres.

Au-delà de son chemin vers le succès et la vie quotidienne à Miami avec sa famille grandissante, les téléspectateurs pourront également voir Natti Natasha raconter à la première personne les difficultés personnelles qu’elle a surmontées, telles que les problèmes de fertilité et les complexités et obstacles de la vie en tant qu’immigrante dominicaine.

Everybody Loves Natti est produit en association avec Monami Productions et Amazon Studios. Mona Scott-Young, la productrice acclamée de la franchise à succès Love & Hip Hop, est la créatrice et productrice exécutive de la série, aux côtés des productrices exécutives Natti Natasha et Raphy Pina. Michael Lang et Stephanie R. Gayle sont également en charge de la production exécutive pour Monami Productions, aux côtés du showrunner et producteur exécutif Alex Davies et du producteur exécutif Gil Lopez. Artie Pabón est co-producteur exécutif.

Natti Natasha, une artiste en constante croissance

Natti Natasha est devenue la meilleure diva internationale en 2017 et s’est discrètement appropriée la culture populaire du monde entier à chaque pas qu’elle a fait depuis lors.

Ayant parcouru un long chemin depuis ses origines dans sa ville natale de Santiago de los Caballeros en République dominicaine, il a reçu des dizaines de certifications or et platine, généré des milliards de vues et amassé plus de 6 milliards de vues sur YouTube.

Rolling Stone l’a qualifiée de « l’artiste la plus regardée sur YouTube, qui a largement dépassé les 40 reines du Top 40 telles que Cardi B et Ariana Grande », tandis que The FADER l’a félicitée comme « l’une des voix dominantes du nouvel âge ».

Il est passé de succès mondiaux comme « Criminal » avec Ozuna, « Sin pijama » avec Becky G et « No lo trates » avec Pitbull et Daddy Yankee au grand public avec son premier album multiplatine, ilumiNATTI, en 2019, qui a produit plusieurs numéros célibataires 1.

Jusqu’à présent, il a reçu des prix des Premios Lo Nuestro, des Tu Música Urban Awards et des Billboard Latin Music Awards et a collaboré avec un grand nombre d’artistes, de Bad Bunny, KHEA et Jonas Brothers à David Guetta et Dimitri Vegas & Like Mike

Se préparant pour son chapitre le plus important à ce jour, il brille comme jamais sur son deuxième album, NATTIVIDAD, de 2021 emmené par les singles de platine « Before the sun rises » avec Prince Royce, « Ram Pam Pam » avec Becky G, « Las nenas » avec Cazzu, Farina et La Duraca, « Noches en Miami » et « Imposible amor » avec Maluma, qui ont permis à l’album de générer plus d’un milliard de vues avant sa sortie.