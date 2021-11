Natti Natasha crée Fue Tu Culpa avec Fran Rozzano

Natti Natasha traverse un grand moment, car elle a réalisé plus d’un milliard de reproductions de son album NATTIVIDAD avec des certifications Or et Platine sur des chansons telles que « Before The Sun Salga », « Las Nenas » et « Ram Pam Pam ».

Natti Natasha Il est en double première, pour le lancement de sa nouvelle vidéo et d’un documentaire. The Dominican en première avec l’artiste émergent Fran rozzano, la vidéo officielle de la chanson « C’était ta faute ».

Alors qu’Amazon Prime a sorti le documentaire « Everybosy Loves Natti » ce vendredi.

Reggaeton avec pop

« Fue Tu Culpa » combine le son sensuel de Natti avec celui de la voix mélodique de Fran. La chanson reggaeton avec des notes de pop démontre la polyvalence des deux dans la gamme vocale.

La vidéo publiée sous Pina Records / Sony Music Latin, est une conversation directe entre deux ex-amants qui se reprochent la rupture de leur relation.

La vidéo, tournée à Miami, était sous la direction de Marlon Peña. Situé dans une ville futuriste, il présente Natti et Rozzano tout en se disputant la fin de leur relation. Les effets visuels plongent le public dans un monde complètement différent avec des couleurs néon vives contrastant avec un fond plus sombre. La vidéo se termine avec les ex-amants qui se séparent.

Le grand moment de Natti Natasha

De plus, l’artiste partage sa vie personnelle comme jamais auparavant dans sa nouvelle série documentaire en 6 épisodes, « Everybody Loves Natti ». La série sera diffusée à travers Amazon premier ce vendredi 19 novembre et poursuivra le cheminement de Natti vers la maternité, sa relation avec Raphy Pina et perspective sur votre équilibre travail-vie personnelle.

