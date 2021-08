Natti Natasha et Ariadna Gutiérrez dans “Nuits à Miami”

Pina Records Natti Natasha présente la vidéo “Nights in Miami”.

Nul doute que Natti Natasha marche avec des batteries bien chargées. Il s’avère que l’artiste a passé douze heures à filmer sa nouvelle vidéo “Nights in Miami” avec l’ancienne Miss Colombie Ariadna Gutiérrez. Dont vous pouvez déjà profiter dès aujourd’hui sur votre chaîne YouTube. Mais avant de voir la vidéo, nous avons ici des détails sur les images que Natti a partagées via une déclaration.

Dans la vidéo, Natti Natasha rejoint deux amies, dont l’ancienne Miss Colombie, pour une soirée sans engagement à la Miami. Avec un style organique et nocturne, le tournage s’est déroulé sur une période de 12 heures dans 10 lieux différents permettant aux caméras de capturer l’ambiance unique de chaque lieu. « Nous savions définitivement comment représenter la façon dont les nuits sont vécues

à Miami et nous l’apprécions en quantité », a déclaré le réalisateur Marlon Peña, qui a mentionné que des appareils photo portatifs avec des objectifs vintage et différents formats étaient utilisés.

“Nights in Miami” a été tourné dans les quartiers populaires de Wynwood, Miami Beach et Key Biscayne. De plus, dans les audiovisuels enregistrés dans un style documentaire réaliste, ils suivent l’histoire d’une femme méchante, jouée par Natti, qui sort sans but lors d’une folle nuit à Miami, entre amis. Trahie par l’alcool, la vidéo montre son parcours d’émotions à oublier, ses combats intérieurs et ses moments de libération par la danse.

Il convient de mentionner que “Noches en Miami”, caractérisé par son rythme pittoresque et explosif connu sous le nom de Urban Dance, fera partie de son prochain album studio qui comprendra les chansons “Before the Sun comes up” et le hit mondial “Ram Pam Pam”, ainsi que le thème de l’autonomisation féminine “Las Nenas” et “Philliecito”, entre autres.

“Nights in Miami” fera partie du nouvel album qui sortira très prochainement. Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo « Nuits à Miami ».

Natti Natasha et Ariadna Gutiérrez ont été photographiées ensemble au lit

Ce n’est pas la première fois que Natti et Ariadna font quelque chose ensemble. En janvier 2020, Natti et Ariadna ont été photographiées ensemble posant de manière très séduisante au lit. La photo a été publiée sur Instagram et a reçu 52 000 likes. Mais malheureusement, l’image a déjà été supprimée.

Natti Natasha a retrouvé sa silhouette en moins de trois mois après l’accouchement

Natti Natasha a donné naissance à sa fille Vida le 22 mai. En moins de trois mois, il pouvait déjà montrer son ventre plat. C’est ce qu’il a fait lors des Premios Juventud lorsqu’il est monté sur scène avec Brray et Nio García pour la première de “Philliecito”.

La vérité est que cette 2021, a été l’année de Natti. Depuis cet été, Natti a remporté un nouveau succès dans sa carrière aux États-Unis et à Porto Rico avec son tube “Ram Pam Pam” avec Becky G. Il a ainsi ajouté son huitième numéro au Latin Airplay Chart et au Latin Rhythm Airplay Chart de Billboard.