Natti Natasha et son mari Raphy Pina annoncent la contagion !

Récemment, il est devenu connu que le célèbre chanteuse Natti Natasha et son mari, le producteur Raphi Pina, se sont révélés positifs avant le virus, quelque chose qui a sans doute inquiété sa fille qui avait quelques mois.

C’est ainsi que le célèbre couple en a profité pour lancer un avertissement à tous ceux qui ont partagé avec eux ces jours-ci.

Il ne fait aucun doute que les millions de fans des deux célébrités ont été plus que surpris après avoir donné positif dans leurs tests respectifs.

Cela peut vous intéresser : Raphy Pina : le partenaire de Natti Natasha attend le verdict du procès

Malheureusement, le couple n’est pas le seul touché, puisque deux des enfants L’homme d’affaires a également été testé positif au virus.

De manière responsable, nous tenons à vous informer que Natalia Gutiérrez, Rafael Pina, Antonio Pina et Mia Pina étaient positifs au covid-19 ″, a indiqué l’homme d’affaires à travers un message qu’il a publié sur son compte Instagram.

A noter que le représentant de Daddy Yankee a également ajouté que ses deux autres enfants, Rafael et Vida, vont actuellement très bien et sous stricte surveillance.

S’il vous plaît: ces personnes qui ont été proches de nous au cours des 48 dernières heures, nous leur demandons de faire le test et de s’isoler en quarantaine », a secondé Raphy Pina.

D’autre part, dans le message diffusé par Natti Natasha et son mari, il a été précisé que leurs deux autres enfants, Rafael Pina Jr. et Vida Isabelle, vont actuellement bien ; malgré cela, tous deux restent sous surveillance médicale pour un éventuel changement de leur état de santé.

Comme prévu, les fans de la chanteuse se sont toutefois montrés inquiets pour toute la famille, notamment pour le bébé car elle a à peine 7 mois et pourrait être plus sensible au virus.

Cependant, comme sa mère l’a rapporté, pour le moment la petite fille est hors de danger et n’aura plus qu’à attendre quelques jours de plus pour être en contact avec ses autres proches.

A noter que Pina est en liberté sous caution, après avoir été reconnu coupable le 22 décembre par un jury de possession d’armes à feu.

Après avoir entendu le jugement et quitté la Cour fédérale de Hato Rey (San Juan), il s’est dit « calme » et disposé à « profiter de Noël » avec sa famille, ce qu’il a remercié ainsi que ses fans pour leur soutien pendant le procès. .

Les accusations portées contre le mari de Natti Natasha sont la possession d’une arme à feu modifiée illégalement et la possession d’une arme à feu par un condamné fédéral.

Pour chacun de ces chefs d’accusation, Pina s’expose à un maximum de dix ans de prison, de plus, il a été condamné en 2015 pour fraude bancaire.