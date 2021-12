Natti Natasha, son bébé et son fiancé allaient voyager en avion qui est tombé | .

Le fiancé de Natti Natasha, Raphi Pina, Il traverse une période très compliquée, Les autorités enquêtent sur lui et suivent une procédure judiciaire en possédant des artefacts d’incendie, au milieu de la tribulation, il a appris que Flow La Film il a perdu la vie avec sa femme et son fils de 4 ans dans un avion qui est tombé.

Le mari de la célèbre chanteur dominicain Il s’est exprimé en arrivant au tribunal : « Aujourd’hui n’est pas une bonne journée. Mon assistant est allé à la maison et m’a dit cela et cela m’a pris par surprise ».

Il a également souligné sa surprise face à ce qui s’est passé : « Exagéré. Ongle famille, un combattant que j’admirais parce que je le voyais aussi jeune que moi avant de combattre et je crois qu’il avait réalisé ce qu’il n’avait pas réalisé avant d’avoir une famille et d’être avec elle », a-t-il commenté.

De plus, il était chargé d’avouer un fait qui a laissé tout le monde surpris, le couple du célèbre artiste a exprimé qu’il, Natti Natasha et son fils allaient voyager dans ce même avion, se dirigeant vers Miami pour remplir certains engagements.

Cela prend également les fans de la chanteuse, qui a peur d’apprendre qu’elle aurait pu aller dans ledit transport, tomber et peut-être même perdre la vie avec tous ceux qui étaient là.

Selon les informations, il est dit que le jet privé dans lequel ils voyageaient a eu des pannes techniques au décollage de l’aéroport et a fini par tomber lorsqu’il a tenté d’atterrir sur la piste de l’aéroport international Las Américas de Saint-Domingue.

Malheureusement, les membres de l’équipe, Flow la Movie, sa femme et ses enfants ont perdu la vie et ont pleuré le monde de la musique.

Apparemment, Natti Natasha a été sauvée de cela et il est très possible qu’elle ne l’ait pas touché, comme on dit parfois ce genre de chose arrive qui est pratiquement inévitable et dans d’autres cas, il y a des coïncidences qui peuvent vous sauver la vie.