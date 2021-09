Natural Diamond Council dévoile sa deuxième campagne « For Moments Like No Other »

Le TVC capture le sentiment dominant de positivité et d’optimisme, a déclaré Richa Singh, directeur général, Inde et Moyen-Orient, Natural Diamond Council.

Le Natural Diamond Council (NDC) a dévoilé sa deuxième campagne publicitaire mondiale « For Moments Like No Other ». La campagne, inspirée de la pensée « Love Life », met en vedette son ambassadrice mondiale Ana de Armas. Il a été tourné à Majorque en Espagne, a indiqué la société dans un communiqué. « Les ventes de bijoux en diamant ont connu une croissance record alors que nous sortons de la pandémie », a déclaré David Kellie, PDG du Natural Diamond Council.

« Les consommateurs sont impatients de créer de nouveaux souvenirs et les diamants naturels sont synonymes de célébration des moments de la vie. Cette campagne émane le manifeste « Love Life » au cœur. Nous sommes ravis d’avoir Ana de Armas avec nous pour une autre année pour partager la magie des diamants naturels avec un public mondial », a déclaré Kellie.

Dans la campagne, de Armas porte une collection de bijoux en diamants de 11 pièces conçue sur mesure. Réalisée par Manu Cossu, la campagne met en avant l’appréciation des diamants naturels. La collection a également fait ses débuts avec la campagne le 8 septembre. De plus, la collection est présentée dans un lookbook sur un site Web dédié à la campagne hébergé sur naturaldiamonds.com. La société affirme que le site Web a reçu plus de 100 millions de visiteurs uniques depuis son lancement en juin 2020.

En tant que marque, NDC est d’avis qu’elle devrait fournir un contenu éducatif et inspirant directement aux consommateurs via le site Web, a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel. Par conséquent, NDC a collaboré avec des experts de tous les genres, des voix influentes, des artistes et des influenceurs de bijoux pour publier plus de 100 articles centrés sur l’Inde sur les diamants naturels, ajoute le communiqué.

“Le TVC capture le sentiment dominant de positivité et d’optimisme alors que le monde s’ouvre et nous avons l’opportunité de célébrer les moments significatifs de la vie avec nos proches. Il n’y a pas de meilleure expression de cet amour et de cette affection que les diamants naturels éternels, évocateurs d’émotions. Ana donne vie à ces émotions grâce à sa spontanéité et nous espérons que cela inspirera tout le monde à aimer la vie et à apprécier leurs bijoux en diamant en cette période des fêtes », a déclaré Richa Singh, directrice générale, Inde et Moyen-Orient, Natural Diamond Council.

