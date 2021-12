Naturland ouvre 100% des pistes de ski nordique et des activités sur les deux niveaux

03/12/2021 à 11:41 CET

Sport.es

La station ski de fond La Rabassa – Naturland ouvre officiellement aujourd’hui vendredi 3 décembre avec le 100% des pistes après la pré-ouverture partielle le week-end dernier.

De cette manière, Toutes les pistes seront ouvertes avec des niveaux compris entre 20 et 30 cm de poudreuse, des épaisseurs qui devraient augmenter avec les chutes de neige prévues pour les prochains jours.

En plus du ski de fond, Naturland proposera également des activités sur les deux niveaux comme le Tobotronc, l’Airtrekk avec la tyrolienne, les buggys et l’espace Naturkids pour les enfants de 3 à 6 ans (Cota 1600 qui ouvrira le 4) ; ainsi que des sorties en raquettes, en traîneaux pour enfants, en motoneige et à cheval (Cota 2000).

En ce qui concerne la Restaurants, La Cafétéria et le Foc sur Cota 1600 et Borda de Conangle sur Cota 2000 restent ouverts. Pour pour accéder à toutes les installations le certificat Covid est demandé. Les heures à Cota 2000 sont de 9h à 17h, et à Cota 1600, de 10h à 17h.