Natxo Mendoza a apprécié sa dernière danse en tant que boxeur lors d’une grande soirée à Vitoria

Fran mendoza a remporté sa douzième victoire en autant de combats, ajoutant son septième KO, tandis que Tetef a marqué sa troisième victoire dans un exercice de style contre Dionis Martinez

En K1 professionnel, le nouveau venu Mikel Sanchez il a gagné par abandon à Adrien Formoso, tant queet Chiaburu et Guzman ils ont offert la bataille de la nuit

Bonne ambiance et bonne entrée du public dans le cadre magnifique du Iradier Arena à Vitoria-Gasteiz ce vendredi 22 octobre, d’où la soirée a été télévisée. Après cette dernière danse, Natxo Mendoza, sa femme et ses enfants s’envoleront pour La Colombie passer trois semaines sur les plages où le champion de Saint Antéro et visiter les ancêtres.

Il a remporté son combat en six rounds contre un prudent Hermin Isava, plus soucieux d’éviter les échanges et essayant de ne pas irriter un rival pour lequel il montrait de l’admiration.

Cette dernière danse de Natxo Mendoza était celle dont il rêvait : à la maison, avec sa famille, ses collègues et amis remplissant les gradins et ses frères l’accompagnant sur le ring. Avant le début du programme professionnel de la soirée qui s’est tenue hier à l’Iradier Arena, le présentateur, Daniel Montero, il appela Mendoza. Sur la toile et sous les projecteurs, Natxo a reçu les cadeaux et la chaleur des fans de boxe de Gasteiz. Les et les petits du Club de boxe Gasteiz Ils sont montés sur scène avec le bon chapelet de ceintures récolté par le San Antero en près de 20 ans de carrière entre super poids plume et poids welter. Mendoza remercia avec enthousiasme.

Bonne boxe qui a été vécue à l’Iradier Arena de Vitoria Gasteiz

Fran, par KO en 1

Avant, son frère Fran envoyé le hongrois Joszef Ajtaï et un peu plus d’une minute. « Nous l’avions étudié sur des vidéos et nous savions qu’il bougeait beaucoup. On travaille une feinte avec le pied avant associé à un crochet à mi-hauteur. Je l’ai tellement bien rattrapé que je me suis fait mal à la main », a expliqué un Fran satisfait qui compte 12 victoires en autant de combats, avec sept KO. Le petit Mendoza est prêt pour les rendez-vous importants.

Le styliste ‘Tetef’ il a fallu deux tours pour déchiffrer les mouvements d’un expert et toujours compliqué Dionis Martínez. L’arbalète vénézuélienne se déplace parfaitement dans le ring et gère facilement les mains droites et les uppercuts. Le jeune marocain résidant à Salinas de Añana il a déroulé la balle de son adversaire lors des deux derniers tours par des combinaisons et des pas de côté et a fini par harceler un bon Martinez. Victoire nette. Le troisième sur trois se bat pour un Tetef qui grimpe d’un cran.

Le styliste ‘Tetef’ a dominé leur combat

La bataille de la nuit a été offerte par le local Flavius ​​​​’Gladiateur’ Chiaburu et Edouard ‘El Gallo’ Guzmán en K1 professionnel. Ils sont sortis sans trêve et ont fini par s’agenouiller l’un devant l’autre en montrant un respect émotionnel l’un pour l’autre. Au premier tour, Guzmán a chassé le Sport d’élite avec un droit volé. Chiaburu avait besoin de précipiter le compte de protection. Et il refusait de s’accrocher pour gagner du temps. Les deux combattants offraient au public toute la panoplie de ressources qu’offre le K1 : pirouettes, sauts, coups de pied en rotation… Guzmán avait également besoin d’un compte de protection. Au final, victoire aux points du ‘Gladiator’ roumain de Gasteiz.

La bataille de la nuit a été offerte par le local Flavius ​​​​’Gladiator’ Chiaburu et Eduard ‘El Gallo’ Guzmán en K1 professionnel.

Le premier affrontement professionnel du K1, celui des débuts du jugrero Mikel Sanchez, il a été résolu beaucoup plus tôt. Le jeune homme de Haro n’a pas accusé ses nerfs et a tenté le face à face avec le Ferrol Adrien Formoso. Déjà au premier tour, le Galicien a donné un coup de pied à l’une de ses jambes. La somme de la punition a provoqué l’abandon de Formoso et la joie débordante d’un Sánchez qui est monté à l’ensogado pour crier victoire.

Le troisième Mendoza, Caton, a également remporté

Dans le spectacle amateur, Leire Rivet gagné dans le choc des vitorianas en K1 contre Nekane alda. Déjà en boxe amateur. Caton Mendoza il a battu l’homme difficile de Burgos aux points Azzédine, de Club Sauter les flaques d’eau. Aussi du quartier Gamonal de la capitale castillane est venu Connaître Mahouti qui a battu le local, actuel champion d’Euskadi, Ivan vigo. la Biscaye Hodei Allende et Uzuri arebalo ils ont été imposés aux gasteiztarras Ané Barrantes et Dorleta Zubeldia.

