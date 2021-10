Natxo Mendoza dit adieu à la boxe professionnelle ce samedi

Euskobox

Image de balise Ignacio Mendoza Arroyo Il est venu au monde à San Antero, en Colombie, il y a 39 ans, au sein d’une famille où l’on a appris à monter la garde plutôt que de marcher. Dans sa vie, la boxe était un jeu, un sport et un métier. Il s’est distingué dans les compétitions de jeunes de Montería et de la région de Cordoue. Il a attiré l’attention en Colombie. Il a fait ses débuts professionnels avant d’atteindre l’âge de 18 ans et a remporté ses trois premiers costumes sur la voie rapide.

Cette même année 2002, il a déménagé en Espagne. Quelques mois plus tard, il s’installe à Vitoria-Gasteiz et commence à s’entraîner avec José Luis Celaya. Le même entraîneur qui se rendra dans son coin, vendredi 22 octobre prochain, sur le ring aménagé à l’Iradier Arena de la capitale de l’Alava.

Mendoza a connu la défaite en 2003. Il l’a fait lors de son onzième match et contre Levan Kyrakosyan qui sera par la suite proclamé plusieurs fois champion d’Europe des super-plumes. En 2005, il a disputé le titre Youth WBC des poids légers à Nottingham, perdant par un score serré en 10 rounds contre John Murray, alors invaincu, plus tard dominant de la division dans les îles britanniques et également champion d’Europe entre autres titres.

En 2007, il s’est retrouvé sans le super poids plume WBC Latino après qu’une véritable bataille de 12 rounds contre Pet Petrov à Legutiano ait été exclue. L’année suivante, il a éliminé l’espoir ouzbek Sherzov Nazarov en six rounds à Saint-Pétersbourg. En 2010, Kevin Mitchell, la véritable terreur des poids légers dans les îles britanniques, se mesure à Wembley Arena. Natxo perd plusieurs fois face à un futur prétendant au championnat du monde.

Le déjà Gasteiztarra se rattrape en août 2011 lorsque, dans la toute nouvelle Donbass Arena de Donetsk, avec Michale Buffer comme maître de cérémonie, il a éliminé le détenteur invaincu de plusieurs titres régionaux de l’UER, Volodymir Kravets avec un titre WBA en jeu. En février 2012, Natxo s’envole pour Moscou pour disputer un véritable match de Coupe du monde contre un futur champion du monde des super-légers, le « Falcon » Khabib Allakhverdiev. Après avoir battu l’Argentin Ramón de la Cruz Sena en Allemagne, avec un titre intermédiaire IBF en jeu, Mendoza disputerait à nouveau un tour de qualification pour la Coupe du monde, ce serait à Kiev contre l’invaincu puis le célèbre Viktor Postol.

À partir de ce moment, Nacho a conquis et défendu le championnat espagnol des super-légers à plusieurs reprises, offrant de grands combats contre le roi Daluz, Sandor Martín ou Jonathan Alonso. Et vaincre les durs Rubén Rodríguez et Fran Suárez dans des affrontements spectaculaires, à la fois à Bilbao, Barcelone, Madrid ou à l’Iradier Arena même.

Nacho Mendoza a été l’une des carrières les plus exemplaires de la boxe espagnole ces derniers temps. il a été applaudi et reconnu partout où il est allé et a été décrit comme « une référence en tant que boxeur et en tant que personne », selon les mots de Kerman Lejarraga ; « C’est un plaisir de vous avoir croisé sur le ring, vous avez été l’un de mes rivaux les plus difficiles », selon Sandor Martín, qui partage l’appréciation avec un Petr Petrov qui veut qu’il « profite de sa retraite », tout en Kiko Martínez le remercie « Pour tout ce que vous avez donné à la boxe. »

Vendredi prochain, le 22 octobre, il montera pour la dernière fois sur le ring en tant que boxeur professionnel. Il va le faire pour se mesurer en six rounds Hermin Isava et pouvoir dire au revoir aux fans qui l’ont tant encouragé avec leurs gants.

Désormais, il poursuivra son métier de soudeur spécialisé, qu’il a toujours partagé avec la boxe, et sera le mentor de son frère Fran Mendoza (11-0), qui, avec Tetef (2-0), combattra également. le vendredi 22 octobre à l’Iradier Arena.

La pesée des boxeurs et combattants professionnels vendredi soir aura lieu demain, jeudi 21 octobre à 19h30 au restaurant Puerta Grande Berria, place Renacimiento 1, Vitoria-Gasteiz.