Natxo Mendoza, le soudeur devenu triple champion d’Espagne de boxe

le colombien Natxo Mendoza, basé à Vitoria, a quitté le ring vendredi 22 octobre dernier, définitivement à 40 ans après avoir combiné son travail de soudeur avec la boxe, discipline dans laquelle il a remporté à trois reprises la ceinture de champion d’Espagne des super-légers.

Dans une interview avec Efe, Natxo Mendoza a reconnu avoir envisagé la décision de quitter le ring « pendant un ou deux ans, mais n’en a pas vu le moment », jusqu’à ce qu’après plusieurs conversations avec sa femme, il franchisse le pas.

Maintenant vous pouvez profiter des vacances en famille car avant, son temps libre après avoir quitté son travail de soudeur était utilisé pour s’entraîner et voyager à travers le monde aux différents combats qui y étaient soulevés.

« C’est un travail très dur et je tiens à remercier mon entreprise car elle m’a soutenu et m’a permis de prendre des jours pour voyager », explique-t-il.

« Je me sens très bien puisque j’analyse le retrait depuis longtemps et c’était le moment précis pour le faire », argumente le boxeur, très excité par la décision prise.

Son empreinte est allongée, preuve en est le nombre de messages qu’il a reçu du monde de la boxe tels que Javier Castillejo, Kerman Lejarraga ou Joana Pastrana, entre autres, le remerciant pour tout ce qu’il a donné à la boxe.

Natxo Mendoza dit toujours qu’il est de Vitoria car c’est la ville qui l’a accueilli à bras ouverts il y a 17 ans, mais il est né en Colombie et c’est là qu’il a mis ses premiers gants, à 8 ans, probablement parce qu’il voulait imiter son père, boxeur et entraîneur professionnel. « J’allais faire l’idiot au gymnase », plaisante-t-il en se remémorant ses débuts.

Il a préféré la boxe au football ou au baseball, sports qu’il pratiquait avant d’opter pour le ring.

À un moment donné, il a eu l’opportunité de faire le grand saut en Europe et en 2002, il s’est installé à Madrid. Après plusieurs combats, le coach de Vitoria José Luis Celaya l’a recruté pour lui Salle de sport Gasteiz et il l’a accompagné jusqu’à son dernier combat.

Il a participé à 64 combats professionnels auxquels il a ajouté 14 défaites, 3 nuls et 23 victoires par KO. Ces chiffres l’ont placé parmi les meilleurs boxeurs nationaux ces derniers temps, en fait, il a un total de 8 ceintures.

« Prendre la décision de venir à Vitoria a été l’une des choses importantes de ma carrière car j’ai rencontré des gens importants sur mon chemin et ils m’ont fait grandir à la fois sportivement et personnellement », estime Natxo Mendoza.

Bien qu’il ait remporté trois ceintures de champion d’Espagne et cinq autres lors de différentes soirées internationales, pour lui « tous les titres ont été importants », car pour les obtenir chacun, il a dû faire un sacrifice.

Natxo Mendoza

Natxo Mendoza a parcouru la moitié de l’Europe et a combattu avec de nombreux champions continentaux et mondiaux, un objectif auquel il aspirait. « Vous avez toujours l’illusion de vous améliorer chaque jour et de pouvoir rivaliser avec les plus grands. Je me suis fixé des objectifs et au final j’ai réalisé bien plus que ce que j’imaginais », considère le triple champion d’Espagne.

Sur les 64 duels auxquels il a participé, ce fan de Floyd Mayweather il n’oublie pas un match dans lequel un titre intermédiaire IBF a été joué en Allemagne avec l’Argentin Ramon de la Cruz, qui l’a eu contre les cordes et a réussi à revenir dans la dernière ligne droite.

« Tous les titres ont été importants et ils ont été une guerre, également avec Peter petrov Ce fut un combat très dur et Sandor Martin C’était difficile », se souvient-il.

Les fans colombiens le suivent également depuis le début de sa carrière. « Je suis content car ils ont été au courant de mon parcours », confie le boxeur, qui reviendra visiter son pays natal treize ans plus tard.

Bien qu’il soit descendu du ring, il montera pour soutenir ses coéquipiers, notamment son frère Fran, qui lui emboîte le pas à grande vitesse. Fran mendoza Il est arrivé à Vitoria il y a quatre ans et Natxo Mendoza espère qu’il le surpassera.

« Il a plein de qualités pour être champion du monde », assure ce fidèle adepte du Deportivo Alavés à son frère, qui ces dernières années a toujours porté le maillot de son club natal dans les combats auxquels il a participé.

« Il me l’a donné Victor Laguardia et je l’ai toujours emporté avec moi », confie Natxo Mendoza, qui promet que « désormais » il ira plus souvent à Mendizorroza pour soutenir les Glorieux.