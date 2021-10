Natxo Mendoza prend sa retraite : « Je veux vivre un peu la vie »

Natxo Mendoza (43-14-3, 27 KO) a décidé de se retirer de la boxe professionnelle après près de 20 ans de carrière. Il a été champion d’Espagne, a joué des combats majeurs et les a surpris. Ce vendredi, à Vitoria, il montera pour la dernière fois sur le ring.

Vous avez décidé de quitter le ring, pourquoi ?

Parce que j’ai presque 40 ans maintenant et je veux passer plus de temps avec ma famille. J’ai un bon travail de soudeur et je pense que le moment est venu d’arrêter. Cela a été de nombreuses années de sacrifices, de régimes et de soins. Je veux vivre un peu la vie.

Et, quel que soit votre travail, qu’allez-vous faire?

Je serai au top de ce que fait mon frère Fran. Je pense que c’est un bon combattant et qu’il peut nous donner beaucoup de joie.

Êtes-vous habitué à souffrir comme vous ou, étant plus jeune, êtes-vous un peu aisé dans la société ?

Intello. En ce sens ça me ressemble, il n’y a pas de problème.

Comment as-tu commencé la boxe ?

C’était dans ma ville, en Colombie. Mon père boxait et les enfants vivent ça depuis que nous sommes enfants. J’ai commencé dans les écoles de la région et, en 2002, j’ai déménagé en Espagne à la recherche d’une vie meilleure.

Et vous avez rencontré José Luis Celaya, non ?

Justement, dans une bagarre qui s’est organisée, nous nous sommes mis en contact, il m’a expliqué les choses que je pouvais faire avec lui et je suis resté à Vitoria. Depuis lors, jusqu’à maintenant, dans le Gasteiz Boxing Club qui, avec une nouvelle salle de sport, s’appelle désormais Gasteiz Sport.

Et à partir de là, rester avec les meilleurs d’Espagne.

Oui, avec deux championnats en super-légers et de nombreux combats contre de grands rivaux.

Je pense que tu as reçu beaucoup de messages de soutien d’autres combattants ces jours-ci, non ?

Oui, il y a des vidéos de Javier Castillejo, Kerman Lejarraga ou Joana Pastrana. Ils m’ont rendu très excité parce qu’ils sont des compagnons de ring.

Au niveau international, de quel rival ou de quel combat vous souvenez-vous le plus ?

Je pense que je vais m’en tenir au combat pour l’IBF que j’ai mené en Allemagne avec l’Argentin Ramón De la Cruz. Il y avait des moments où il me faisait battre et d’autres où je dominais. Au final, j’ai remporté la victoire.

Quel boxeur avez-vous le plus aimé de toute l’histoire ?

D’après ce que j’ai vu, c’est clair pour moi : Floyd Mayweather.

Sortira-t-il le maillot d’Alavés comme il l’a fait à d’autres occasions ?

C’est une surprise. Vendredi soir, vers 10 heures, nous pourrons le voir.