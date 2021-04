Naufrage des Lakers contre les Knicks et un ancien, Julius Randle

Après avoir donné la cloche à domicile aux Nets, favoris pour le titre, il est tombé aux mains des Knicks. Les Lakers quittent leur voyage à New York avec des sentiments mitigés. Au Madison Square Garden, ils sont tombés clairement, 111-96, et que les joueurs se remettaient. Kyle Kuzma, Wesley Matthews et Marc Gasol étaient à nouveau disponibles pour Frank Vogel, qui souffrait cette fois d’un manque de flexibilité pour les changements et, dans le cas de l’Espagnol, laissé à repenser la rotation qu’il utilise en l’absence de LeBron James et Anthony Davis, toujours bas.

Le cas des pivots était sanglant. Drummond et Harrell, ceux qui ont pris le plus de minutes, ne sont pas des champions de la défense. Julius Randle, un ancien des Lakers, lui a fait payer. Les Knicks, qui ont été dans le All-Star cette saison, ont marqué 36 points et ont porté le poids heureux de gagner les champions en titre derrière son dos. Gasol est entré, il a très bien fait, mais il n’a passé que cinq minutes sur le terrain alors que la situation en demandait clairement plus.

Les Lakers vont résister à la cinquième place à l’Ouest pour l’instant, aidés car les Blazers n’ont pas joué ce jour-là et les Mavericks sont tombés à Philadelphie. Mais les sentiments, malgré le fait que les Knicks aient été les batteries cette année, ne sont toujours pas les meilleurs.