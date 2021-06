Naughty ‘Arce supervise la formation de ‘Naughty’

MEXIQUE – Lorsque l’engagement est d’une importance vitale, toute aide est la bienvenue; surtout quand il s’agit d’un champion du monde penta, comme c’est le cas de Jorge ‘Travieso’ Arce qui suit de près le travail accompli par son neveu Karim ‘Traviesito’ Arce, qui cherchera le 12 juin son premier championnat en tant que professionnel.

Le plus jeune de la dynastie des Arce, représenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il affronte un duel invaincu et pour le titre international du World Boxing Council David ‘El General’ Cuéllar dans ce qui représente une véritable épreuve décisive pour les deux boxeurs qui malgré leur jeunesse ont déjà montré de quoi ils sont capables entre les seize cordes.

Le ‘Naughty’ qui était champion du monde dans les divisions super poids coq, poids coq, super mouche, mouche et mouche légère; Il connaît l’excellent travail que Karim a accompli en collaboration avec son équipe de travail dirigée par Don Manuel ‘Cochul’ Montiel, et il est sûr qu’il en sortira avec une victoire, même s’il ne fait pas de mal de le surveiller de près et même de remplir lui avec motivation car Il sait quel talent et quel courage il a à revendre.

Arce Lugo, a eu la chance de partager la salle d’entraînement avec le ‘Travieso’ dans d’innombrables occasions, et assure que pour cet engagement il a exigé encore plus, puisqu’il lui a parlé de l’importance de rester invaincu et de remporter un titre pour vos aspirations de titre.

L’affrontement entre Arce et Cuéllar est à la tête du scrutin présenté par Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via le signal ” ESPN Knockout ” et aura la participation spéciale de l’ancien champion du monde vénézuélien José ” Bolivita ” Uzcategui ; ainsi que les prospects locaux Rosario ‘Pinocho’ Sánchez, Luis Alberto ‘Peluchín’ Araujo, Carlos ‘Príncipe’ Araujo et Brandon ‘Red Boy’ Gámez.