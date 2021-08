Naughty Dog recrute officiellement pour son premier jeu multijoueur autonome

Le dernier d’entre nous et développeur Uncharted Le chien méchant est sur une vague d’embauche. Le studio recherche officiellement des personnes pour rejoindre son équipe multijoueur, qui travaille sur le premier projet multijoueur autonome de Naughty Dog.

Ce n’est pas la première fois que Naughty Dog a des offres d’emploi pour ce projet multijoueur, bien sûr. Le studio laisse entendre que l’un est en développement depuis un certain temps maintenant à travers diverses publicités distinctes. Cette fois, cependant, le développeur en parle plus ouvertement, ce qui en fait la première confirmation officielle qu’un jeu multijoueur autonome est en préparation.

Le compte Twitter officiel du jeu a publié une série d’offres d’emploi pour la conception de jeux, la programmation, les effets visuels, l’assurance qualité et l’interface utilisateur. Les 12 postes annoncés sont pour ce mystérieux projet multijoueur.

Naughty Dog recrute dans plusieurs disciplines pour le premier jeu multijoueur autonome du studio ! Visitez https://t.co/xUYV9m8PJF pour en savoir plus ! pic.twitter.com/ub9hg433po – Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) 27 août 2021

Quant à ce que cela pourrait être, les rapports suggèrent qu’il s’agit d’un spin-off multijoueur de Last of Us. Au cours du développement de The Last of Us: Part 2, Naughty Dog a passé beaucoup de temps à travailler sur un successeur du mode Factions du jeu original, mais a fini par le suspendre alors que le travail sur la partie solo était presque terminé.

Le développeur a déclaré à l’époque qu’il avait l’intention de terminer ce travail, mais n’a pas partagé de détails.

“Vous finirez par découvrir les fruits de l’ambition en ligne de notre équipe, mais pas dans le cadre de The Last of Us: Part 2. Quand et où cela sera réalisé reste à déterminer. Mais rassurez-vous, nous sommes un grand fan de Factions comme le reste de notre communauté et sont ravis de partager plus quand ce sera prêt”, a révélé Naughty Dog avant le lancement de The Last of Us: Part 2.

Une datamine récente du jeu principal a révélé des détails très intéressants, tels qu’une carte plus grande pour les nouvelles factions et quelques éléments de bataille royale. On ne sait pas à quel point le jeu est avancé, mais il semble être plus proche que jamais, au moins.